Более того, существуют такие украинские фамилии, которые даже напоминают бранные слова. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

Какие украинские фамилии звучат как ругань?

В прошлом предки часто получали фамилии по прозвищам, которые закреплялись в общинах. Поэтому то, что нам сейчас кажется ругательством или шуткой, в XVII – XIX веках было абсолютно привычным способом идентификации. Среди украинских фамилий, которые звучат как ругательство:

Баран – 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине.

– 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине. Козел – им могут похвастаться 3035 украинцев.

– им могут похвастаться 3035 украинцев. Пипа – насчитывается 421 владелец такого родового имени.

– насчитывается 421 владелец такого родового имени. Дуренков – считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях.

– считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях. Бздик – не осталось носителей в Украине.

– не осталось носителей в Украине. Свинарчук – 816 украинцев имеют такую фамилию.

– 816 украинцев имеют такую фамилию. Псярук – известно о 16 владельцах этого родового имени.

– известно о 16 владельцах этого родового имени. Курвановский – остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области.

– остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области. Дрыгало – насчитывается 93 представителя этого родового имени.

– насчитывается 93 представителя этого родового имени. Бздюлева – известно о 1-м носителе такой фамилии, который сейчас живет в Николаевской области.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?