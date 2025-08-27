Более того, существуют такие украинские фамилии, которые даже напоминают бранные слова. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".
Интересно Эти 10 украинских фамилий давали самовлюбленным украинцам: проверьте свою в списке
Какие украинские фамилии звучат как ругань?
В прошлом предки часто получали фамилии по прозвищам, которые закреплялись в общинах. Поэтому то, что нам сейчас кажется ругательством или шуткой, в XVII – XIX веках было абсолютно привычным способом идентификации. Среди украинских фамилий, которые звучат как ругательство:
- Баран – 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине.
- Козел – им могут похвастаться 3035 украинцев.
- Пипа – насчитывается 421 владелец такого родового имени.
- Дуренков – считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях.
- Бздик – не осталось носителей в Украине.
- Свинарчук – 816 украинцев имеют такую фамилию.
- Псярук – известно о 16 владельцах этого родового имени.
- Курвановский – остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области.
- Дрыгало – насчитывается 93 представителя этого родового имени.
- Бздюлева – известно о 1-м носителе такой фамилии, который сейчас живет в Николаевской области.
Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik
Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?
- Хуессу – им может похвастаться 1 украинец.
- Дурунда – в Украине проживают 225 носителей этого родового имени.
- Пиструил – 11 владельцев такой необычной фамилии.
- Бесовский – сейчас известно о 30 носителях этого уникального родового имени.
- Шмаровоз – такая фамилия является одним из самых распространенных в этой подборке, ведь его имеют 363 человека.
- Срайчук – 30 носителей этого родового имени.
- Йолопенко – только 3 человека имеют такую фамилию.