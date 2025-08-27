Более того, существуют такие украинские фамилии, которые даже напоминают бранные слова. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

Какие украинские фамилии звучат как ругань?

В прошлом предки часто получали фамилии по прозвищам, которые закреплялись в общинах. Поэтому то, что нам сейчас кажется ругательством или шуткой, в XVII – XIX веках было абсолютно привычным способом идентификации. Среди украинских фамилий, которые звучат как ругательство:

  • Баран – 9883 носители этой фамилии сейчас проживают в Украине.
  • Козел – им могут похвастаться 3035 украинцев.
  • Пипа – насчитывается 421 владелец такого родового имени.
  • Дуренков – считается редкой фамилией, ведь известно лишь о 2-х его носителях.
  • Бздик – не осталось носителей в Украине.
  • Свинарчук – 816 украинцев имеют такую фамилию.
  • Псярук – известно о 16 владельцах этого родового имени.
  • Курвановский – остался 1 носитель такой фамилии, который проживает в Одесской области.
  • Дрыгало – насчитывается 93 представителя этого родового имени.
  • Бздюлева – известно о 1-м носителе такой фамилии, который сейчас живет в Николаевской области.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие украинские фамилии похожи на матерные слова?

  • Хуессу – им может похвастаться 1 украинец.
  • Дурунда – в Украине проживают 225 носителей этого родового имени.
  • Пиструил – 11 владельцев такой необычной фамилии.
  • Бесовский – сейчас известно о 30 носителях этого уникального родового имени.
  • Шмаровоз – такая фамилия является одним из самых распространенных в этой подборке, ведь его имеют 363 человека.
  • Срайчук – 30 носителей этого родового имени.
  • Йолопенко – только 3 человека имеют такую фамилию.