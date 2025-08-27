Ба більше, існують такі українські прізвища, які навіть нагадують лайливі слова. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".
Цікаво Ці 10 українських прізвищ давали самозакоханим українцям: перевірте своє у списку
Які українські прізвища звучать як лайка?
У минулому предки часто отримували прізвища за прізвиськами, які закріплювалися у громадах. Тому те, що нам зараз здається лайкою чи жартом, у XVII – XIX століттях було абсолютно звичним способом ідентифікації. Серед українських прізвищ, які звучать як лайка:
- Баран – 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні.
- Козел – ним можуть похизуватися 3035 українців.
- Пипа – налічується 421 власник такого родового імені.
- Дуренков – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв.
- Бздик – не залишилося носіїв в Україні.
- Свинарчук – 816 українців мають таке прізвище.
- Псярук – відомо про 16 власників цього родового імені.
- Курвановський – залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині.
- Дригало – налічується 93 представники цього родового імені.
- Бздюлєва – відомо про 1-го носія такого прізвища, який наразі мешкає на Миколаївщині.
Походження українських прізвищ / Фото Freepik
Які українські прізвища схожі на матюки?
- Хуессу – ним може похизуватися 1 українець.
- Дурунда – в Україні проживають 225 носіїв цього родового імені.
- Піструїл – 11 власників такого незвичного прізвища.
- Бісовський – нині відомо про 30 носіїв цього унікального родового імені.
- Шмаровоз – таке прізвище є одним з найпоширеніших у цій добірці, адже його мають 363 людини.
- Срайчук – 30 носіїв цього родового імені.
- Йолопенко – лише 3 людини мають таке прізвище.