Ба більше, існують такі українські прізвища, які навіть нагадують лайливі слова. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".

Які українські прізвища звучать як лайка?

У минулому предки часто отримували прізвища за прізвиськами, які закріплювалися у громадах. Тому те, що нам зараз здається лайкою чи жартом, у XVII – XIX століттях було абсолютно звичним способом ідентифікації. Серед українських прізвищ, які звучать як лайка:

Баран – 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні.

– 9883 носії цього прізвища наразі проживають в Україні. Козел – ним можуть похизуватися 3035 українців.

– ним можуть похизуватися 3035 українців. Пипа – налічується 421 власник такого родового імені.

– налічується 421 власник такого родового імені. Дуренков – вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв.

– вважається рідкісним прізвищем, адже відомо лише про 2-х його носіїв. Бздик – не залишилося носіїв в Україні.

– не залишилося носіїв в Україні. Свинарчук – 816 українців мають таке прізвище.

– 816 українців мають таке прізвище. Псярук – відомо про 16 власників цього родового імені.

– відомо про 16 власників цього родового імені. Курвановський – залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині.

– залишився 1 носій такого прізвища, який проживає на Одещині. Дригало – налічується 93 представники цього родового імені.

– налічується 93 представники цього родового імені. Бздюлєва – відомо про 1-го носія такого прізвища, який наразі мешкає на Миколаївщині.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

