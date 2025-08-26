Що цікаво, ці прізвища збереглися до наших часів, тому їх можна почути на території нашої країни. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.

Цікаво 19 українських прізвищ, які захищають своїх власників від біди: перевірте своє у переліку

Які прізвища давали самозакоханим українцям?

Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.

– відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України. Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.

– 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні. Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.

– 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях. Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.

– ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині. Кокош – в Україні налічується 507 власників цього прізвища, які переважно живуть на Одещині.

– в Україні налічується 507 власників цього прізвища, які переважно живуть на Одещині. Кокошко – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо про 632 його носіїв. Представників цього прізвища часто можна побачити у Київській та Чернівецькій областях.

– вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо про 632 його носіїв. Представників цього прізвища часто можна побачити у Київській та Чернівецькій областях. Кокоша – 623 носії цього родового імені здебільшого живуть на Київщині та Чернігівщині.

– 623 носії цього родового імені здебільшого живуть на Київщині та Чернігівщині. Нетреба – 1594 власники такого прізвища живуть майже в усіх областях України.

– 1594 власники такого прізвища живуть майже в усіх областях України. Коровай – відомо про 742 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають на Чернігівщині.

– відомо про 742 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають на Чернігівщині. Нетребко – 671 людина може похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені переважно живуть на Київщині та Чернігівщині.

Прізвища, які давали самозакоханим українцям / Фото Freepik

Які прізвища давали найпривабливішим українцям?

У давнину прізвища нерідко відображали не лише професію чи місце народження людини, а і її зовнішність. Саме врода ставала причиною для появи милозвучних родових імен. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать: