Що цікаво, ці прізвища збереглися до наших часів, тому їх можна почути на території нашої країни. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.
Які прізвища давали самозакоханим українцям?
- Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.
- Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.
- Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.
- Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.
- Кокош – в Україні налічується 507 власників цього прізвища, які переважно живуть на Одещині.
- Кокошко – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо про 632 його носіїв. Представників цього прізвища часто можна побачити у Київській та Чернівецькій областях.
- Кокоша – 623 носії цього родового імені здебільшого живуть на Київщині та Чернігівщині.
- Нетреба – 1594 власники такого прізвища живуть майже в усіх областях України.
- Коровай – відомо про 742 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають на Чернігівщині.
- Нетребко – 671 людина може похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені переважно живуть на Київщині та Чернігівщині.
Прізвища, які давали самозакоханим українцям / Фото Freepik
Які прізвища давали найпривабливішим українцям?
У давнину прізвища нерідко відображали не лише професію чи місце народження людини, а і її зовнішність. Саме врода ставала причиною для появи милозвучних родових імен. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать:
- Гожий – відомо про 233 його носії.
- Хороший – 145 власників цього прізвища.
- Хорошун – 1902 представники такого родового імені, які нині проживають в Україні.
- Хорошко – ним можуть похизуватися 1084 українці.
- Чистик – налічується 149 власників цього прізвища.
- Форемний – 31 власник цього прізвища живе в Україні.
- Миленко – відомо про 355 представників такого родового імені.
- Миловидов – 26 носіїв цього рідкісного прізвища.