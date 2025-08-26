Що цікаво, ці прізвища збереглися до наших часів, тому їх можна почути на території нашої країни. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.

Які прізвища давали самозакоханим українцям?

  • Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.
  • Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.
  • Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.
  • Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.
  • Кокош – в Україні налічується 507 власників цього прізвища, які переважно живуть на Одещині.
  • Кокошко – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо про 632 його носіїв. Представників цього прізвища часто можна побачити у Київській та Чернівецькій областях.
  • Кокоша – 623 носії цього родового імені здебільшого живуть на Київщині та Чернігівщині.
  • Нетреба – 1594 власники такого прізвища живуть майже в усіх областях України.
  • Коровай – відомо про 742 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають на Чернігівщині.
  • Нетребко – 671 людина може похизуватися цим прізвищем. Представники такого родового імені переважно живуть на Київщині та Чернігівщині.

Які прізвища давали найпривабливішим українцям?

У давнину прізвища нерідко відображали не лише професію чи місце народження людини, а і її зовнішність. Саме врода ставала причиною для появи милозвучних родових імен. До прізвищ, які давали найгарнішим українцям, належать:

  • Гожий – відомо про 233 його носії.
  • Хороший – 145 власників цього прізвища.
  • Хорошун – 1902 представники такого родового імені, які нині проживають в Україні.
  • Хорошко – ним можуть похизуватися 1084 українці.
  • Чистик – налічується 149 власників цього прізвища.
  • Форемний – 31 власник цього прізвища живе в Україні.
  • Миленко – відомо про 355 представників такого родового імені.
  • Миловидов – 26 носіїв цього рідкісного прізвища.