Что интересно, эти фамилии сохранились до наших времен, поэтому их можно услышать на территории нашей страны. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.

Какие фамилии давали самовлюбленным украинцам?

Божко – известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины.

– известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины. Дундук – 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины.

– 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины. Индик – 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях.

– 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях. Индиченко – им могут похвастаться 276 украинцев, которые в основном живут в Киевской области.

– им могут похвастаться 276 украинцев, которые в основном живут в Киевской области. Кокош – в Украине насчитывается 507 владельцев этой фамилии, которые преимущественно живут в Одесской области.

– в Украине насчитывается 507 владельцев этой фамилии, которые преимущественно живут в Одесской области. Кокошко – считается редким родовым именем, ведь известно о 632 его носителях. Представителей этой фамилии часто можно увидеть в Киевской и Черновицкой областях.

– считается редким родовым именем, ведь известно о 632 его носителях. Представителей этой фамилии часто можно увидеть в Киевской и Черновицкой областях. Кокоша – 623 носители этого родового имени в основном живут в Киевской и Черниговской областях.

– 623 носители этого родового имени в основном живут в Киевской и Черниговской областях. Нетреба – 1594 владельцы такой фамилии живут почти во всех областях Украины.

– 1594 владельцы такой фамилии живут почти во всех областях Украины. Коровай – известно о 742 носителях такой фамилии. Они преимущественно живут в Черниговской области.

– известно о 742 носителях такой фамилии. Они преимущественно живут в Черниговской области. Нетребко – 671 человек может похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени преимущественно живут в Киевской и Черниговской областях.

Какие фамилии давали самым привлекательным украинцам?

В древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, а и его внешность. Именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, принадлежат: