Что интересно, эти фамилии сохранились до наших времен, поэтому их можно услышать на территории нашей страны. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общество "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.
Какие фамилии давали самовлюбленным украинцам?
- Божко – известно о 9057 владельцев фамилии, которые живут во всех областях Украины.
- Дундук – 433 носителя, которые в основном живут на Юге Украины.
- Индик – 487 представителей родового имени, которые преимущественно живут в Запорожской и Сумской областях.
- Индиченко – им могут похвастаться 276 украинцев, которые в основном живут в Киевской области.
- Кокош – в Украине насчитывается 507 владельцев этой фамилии, которые преимущественно живут в Одесской области.
- Кокошко – считается редким родовым именем, ведь известно о 632 его носителях. Представителей этой фамилии часто можно увидеть в Киевской и Черновицкой областях.
- Кокоша – 623 носители этого родового имени в основном живут в Киевской и Черниговской областях.
- Нетреба – 1594 владельцы такой фамилии живут почти во всех областях Украины.
- Коровай – известно о 742 носителях такой фамилии. Они преимущественно живут в Черниговской области.
- Нетребко – 671 человек может похвастаться этой фамилией. Представители такого родового имени преимущественно живут в Киевской и Черниговской областях.
Фамилии, которые давали самовлюбленным украинцам / Фото Freepik
Какие фамилии давали самым привлекательным украинцам?
В древности фамилии нередко отражали не только профессию или место рождения человека, а и его внешность. Именно красота становилась причиной для появления благозвучных родовых имен. К фамилиям, которые давали самым красивым украинцам, принадлежат:
- Голый – известно о 233 его носителях.
- Хороший – 145 владельцев этой фамилии.
- Хорошун – 1902 представителя такого родового имени, которые ныне проживают в Украине.
- Хорошко – им могут похвастаться 1084 украинца.
- Чистик – насчитывается 149 владельцев этой фамилии.
- Форемный – 31 владелец этой фамилии живет в Украине.
- Миленко – известно о 355 представителях такого родового имени.
- Миловидов – 26 носителей этой редкой фамилии.