Одним із найвідоміших та найпоширеніших українських прізвищ є Шевченко. Воно не лише асоціюється з постаттю Тараса Шевченка, а й має глибоке коріння, пише LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Що означає прізвище Шевченко?

Прізвище Шевченко належить до найбільш поширених в Україні й має виразне соціально-професійне походження. Воно походить від назви професії швець, тобто майстра, який займається виготовленням взуття. Згодом це слово трансформувалося у форму "шевець", а потім – "шевчик".

Як зазначає мовознавець Юліан Редько, у слов'янських мовах прізвища часто виникали від назв ремесел, а суфікс -енко додавав значення "нащадок" або "син". Саме тому родове ім'я Шевченко буквально означає "син шевця" або "нащадок майстра-шевця".

Крім цього, дослідник стверджує, що це прізвище здебільшого поширювалося в Центральній і Східній частинах України, де використання суфікса -енко для утворення родових імен було найактивнішим.

Швець / Фото Freepik

Скільки людей мають прізвище Шевченко в Україні?