Та за знаменитим псевдонімом "Українка" стоїть справжнє прізвище, яке має свою цікаву історію та пояснення. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Лесі Українки?

Справжнє прізвище Лесі Українки – Косач. Це родове ім'я її батька, походження якого сягає давніх українських часів. Рід Косачів належав до освіченої інтелігенції, яка відіграла помітну роль у культурному житті України XIX – початку XX століття.

Дослідники висувають кілька версій походження цього прізвища. У сучасній українській мові слово "косач" уживається у двох основних значеннях. Перше – це "той, хто косить", тобто людина, що працює з косою. Водночас друге значення – назва птаха, самця тетерука, що також могло стати основою для прізвища. Наприклад, у давнину власники цього родового імені полюбляли спостерігати за природою або мали риси характеру, з якими асоціювався цей птах, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Що цікаво, існує також гіпотеза, яка стосується балканського коріння прізвища Косач. У середньовічній Боснії та Герцеговині існував знатний рід під назвою Kosača (Косача). Його представники володіли великими територіями та мали неабиякий вплив у XIV – XV століттях. Через подібність звучання деякі дослідники припускають, що існує зв'язок між українськими Косачами й боснійським родом Kosača.

Наразі відомо про 645 носіїв цього прізвища в Україні. Здебільшого представники родового імені Косач живуть на Закарпатті, Чернігівщині та Київщині.

