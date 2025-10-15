Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какое настоящее имя и фамилия Макса Барских?

Настоящее имя и фамилия Макса Барских – Николай Бортник. Он родился 8 марта 1990 года в городе Херсоне.

Свою музыкальную карьеру он начал в 2008 году, приняв участие в популярном телевизионном проекте "Фабрика звезд-2". Хотя Барских не победил, его талант и харизма привлекли внимание продюсера Алана Бадоева, который стал наставником артиста и ключевой фигурой в построении имиджа и карьеры.

Под псевдонимом Макс Барских артист быстро стал одним из самых успешных исполнителей Украины, известным своими визуально захватывающими видеоклипами, и хитами, которые возглавляли музыкальные чарты.

Что интересно, имя Николай имеет древнегреческое происхождение и означает "победитель народов", отмечают в Как зовут. Такие мужчины имеют острый ум, поэтому легко решают даже самые сложные проблемы. Владельцы этого имени отличаются хорошим чувством юмора, из-за чего объединяют вокруг себя людей.

Сейчас известно о 3241 носителе фамилии Бортник в Украине. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени живет в Ровенской и Киевской областях. В то же время такая фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

