Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Звучить". За словами Вакарчука, "Ой, чий то кінь стоїть" – його "перша сценічна пісня".

Коли мені було 2-3 роки, я виконував її для широкої вибагливої й невибагливої публіки – там, де мене просили та не просили. Просто почувши, як мені її співає мама, бабуся і тато. Це була перша пісня, яку я вивчив у житті. Я думаю, що це був перший раз, коли мої батьки усвідомили, що у мене є музичний талант,

– сказав Святослав Вакарчук.

Друга пісня – Let It Be легендарного британського рок-гурту The Beatles. Музикант зазначив, що завжди буде шанувальником цього колективу.

Це була перша пісня The Beatles, яку я почув. Мені було 12 років. Я закохався в цей гурт і за два роки зібрав усю музику,

– поділився він.

На Вакарчука також вплинув трек Under The Bridge американського рок-гурту Red Hot Chili Peppers. Музикант вперше почув його в якійсь радянській програмі. Святослав записав цю пісню на касету.

Мені було тоді 16 років. Я ще не збирався серйозно бути музикантом, але вже дуже любив музику і слухав багато західної музики. До того, як я почув цю пісню, я був свято впевнений, що вся хороша музика закінчилась в середині 70-х років. Усе, що робили в часи, коли я виростав, мені здавалося лютим крінжем,

– зізнався лідер гурту "Океан Ельзи".

Для Вакарчук Under The Bridge звучала так, "ніби її створив The Beatles".

Четвертою музикант назвав пісню Dear Friends британського рок-гурту Queen. Святослав грав її на піаніно на вечірці, де були присутні Павло Гудімов, Юрій Хусточка і Денис Глінін.

Потім вони запропонували Вакарчуку створити гурт, адже музикантам сподобався його голос.

Вона (пісня Dear Friends – 24 Канал) змінила моє життя, бо потім стався "Океан Ельзи",

– додав Святослав.

П'ята важлива пісня для лідера ОЕ – "Весна" українського рок-гурту "Воплі Відоплясова".

Це була перша пісня, зроблена українським рок-гуртом, яка для мене звучала так само круто, як західна музика. Коли я побачив це відео… Мені здавалося, що воно схоже на Losing My Religion гурту R.E.M,

– зізнався Вакарчук.

Він зазначив, що ця пісня надихнула гурт "Океан Ельзи" на переїзд до Києва.

До речі! У подкасті зі стендап-коміком Василем Байдаком Святослав Вакарчук розповів, що гурт "Океан Ельзи" міг називатися "Спостереження шторму". Саме таку назву отримав документальний біографічний фільм про колектив, який вийде в кінотеатрах вже завтра, 6 листопада.

