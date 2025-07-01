Редакція Show 24 поспілкувалася з Вакарчуком перед завершальним, четвертим концертом. Музикант розповів, чому саме ця композиція так його вразила й щоразу доводить до сліз.

До теми Не лише з репертуару "Океану Ельзи": Вакарчук розповів про улюблені пісні своїх дітей

Йдеться про пісню "Ікони (Шістдесятникам)" від "Один в каное".

Це прямо моя одна з улюблених пісень в українській музиці. Як по словах, так по музиці, так по аранжуванню. Бездоганна пісня для мене,

– пояснив Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук розповів про найулюбленішу пісню: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, фінальний концерт ОЕ серії під назвою "Той день у Львові" проходить 1 липня о 18:00 на Fest Republic. Відомо, що разом з "Океаном Ельзи" на сцену вийдуть спеціальні гості – YAKTAK та SHUMEI. Крім того, музиканти готують й інші сюрпризи для шанувальників, аби зробити їхній вечір незабутнім.

Напередодні редакція Show 24 підготувала матеріал про те, як пройшов третій концерт "Океану Ельзи" у Львові, саме тоді гурт та "Один в каное" виконали спільний трек "Місто весни".