Редакция Show 24 пообщалась с Вакарчуком перед завершающим, четвертым концертом. Музыкант рассказал, почему именно эта композиция каждый раз доводит до слез.

К теме Не только из репертуара "Океана Эльзы": Вакарчук рассказал о любимых песнях своих детей

Речь идет о песне "Иконы (Шестидесятникам)" от "Один в каноэ".

Это прямо моя одна из любимых песен в украинской музыке. Как по словам, так по музыке, так по аранжировке. Безупречная песня для меня,

– объяснил Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук рассказал о самой любимой песне: смотрите видео онлайн

Напомним, финальный концерт ОЕ серии под названием "Тот день во Львове" проходит 1 июля в 18:00 на Fest Republic. Известно, что вместе с "Океаном Эльзы" на сцену выйдут специальные гости – YAKTAK и SHUMEI. Кроме того, музыканты готовят и другие сюрпризы для поклонников, чтобы сделать их вечер незабываемым.

Накануне редакция Show 24 подготовила материал о том, как прошел третий концерт "Океана Эльзы" во Львове, именно тогда группа и "Один в каноэ" выполнили совместный трек "Город весны".