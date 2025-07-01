Сьогодні, 1 липня, пройде останній львівський концерт гурту "Океан Ельзи". Перед виступом редакції Show 24 вдалося трішки поспілкуватися зі Святославом Вакарчуком.

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Декілька днів тому Святослав Вакарчук вперше показав фото своїх дітей: 4-річного Івана та 3-річної Соломії. Музикант розповів, чи є в сина і доньки улюблені пісні з репертуару гурту "Океан Ельзи".

Вони люблять багато наших пісень. Іван дуже любить пісню "911". Я про це говорив, коли відкрили знаменитий збір з Badstreet Boys. Це його улюблена пісня. І тепер він не тільки оригінальне відео дивиться, а ще й це. Каже: "Включи, будь ласка". Раз 10 підряд. Плюс він її пробує грати на піаніно,

– поділився Вакарчук.

Для довідки! Святослав Вакарчук та Badstreet Boys переспівали пісню "911", щоб підтримати Збір №13 від Atlas Festival та фонду "Повернись живим", мета якого зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.

Лідер "Океану Ельзи" додав, що Соломія любить ті ж самі пісні, що й брат.

"Вона молодша і змушена любити ті пісні, які любить Іван. Але щоб ви не думали, що вони слухають тільки татові пісні. Вони дуже люблять дитячий альбом Марії Бурмаки. Великі фанати", – зазначив музикант.