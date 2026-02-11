Суспільне вперше прокоментувало ситуацію. У коментарі NV мовник пояснив, чому в етері не показали задум режисерів-постановників номера Jerry Heil.

Суспільне розповіло, що фінал Національного відбору на Євробачення записують перед телевізійним етером у зв'язку з безпековою ситуацією в країні. Його транслюють "без внесення змін, покращення або додаткового монтажу номерів артистів". Це принципова позиція мовника, щоб бути чесними перед глядачами.

За словами представників Суспільного, команду Jerry Heil поінформували, що спецефект, можливо, не вдасться показати у прямому етері.

Креативний продюсер Нацвідбору Герман Нєнов під час репетицій неодноразово звертав увагу команди артистки, що це ризикований прийом для телевізійної зйомки. Для досягнення потрібного ефекту в кадрі потрібен був реквізит у більшій кількості, іншого розміру/кольору, збільшення кількості піротехніки, а також монтаж, що суперечить прямоефірному формату,

– йдеться у заяві мовника.

Організатори Нацвідбору стверджують, що після концерту менеджмент артистки вимагав, аби змінили розкадрування зйомки номера, щоб глядачі бачили падіння зі стелі підвішених світлових приладів.

Зміна розкадрування після концерту неможлива, оскільки це нівелює сам принцип живих виступів на Євробаченні,

– підкреслило Суспільне.

