Общественное впервые прокомментировало ситуацию. В комментарии NV вещатель объяснил, почему в эфире не показали замысел режиссеров-постановщиков номера Jerry Heil.

Общественное рассказало, что финал Национального отбора на Евровидение записывают перед телевизионным эфиром в связи с ситуацией с безопасностью в стране. Его транслируют "без внесения изменений, улучшения или дополнительного монтажа номеров артистов". Это принципиальная позиция вещателя, чтобы быть честными перед зрителями.

По словам представителей Общественного, команду Jerry Heil проинформировали, что спецэффект, возможно, не удастся показать в прямом эфире.

Креативный продюсер Нацотбора Герман Ненов во время репетиций неоднократно обращал внимание команды артистки, что это рискованный прием для телевизионной съемки. Для достижения нужного эффекта в кадре нужен был реквизит в большем количестве, другого размера/цвета, увеличение количества пиротехники, а также монтаж, что противоречит прямоэфирному формату,

– говорится в заявлении вещателя.

Организаторы Нацотбора утверждают, что после концерта менеджмент артистки требовал, чтобы изменили раскадровку съемки номера, чтобы зрители видели падение с потолка подвешенных световых приборов.

Изменение раскадровки после концерта невозможно, поскольку это нивелирует сам принцип живых выступлений на Евровидении,

– подчеркнуло Общественное.

