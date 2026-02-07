Одна из фавориток Нацотбора-2026 – Jerry Heil выйдет на сцену предпоследней. Перед выступлением артистка сделала неожиданное заявление о своем номере в телеграм-канале.

В эфире вы не увидите мой номер полноценным – таким, каким его создали режиссеры. Первым моим вопросом после возвращения со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" Эти электроприборы – это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. Валерия, сорежиссер номера, сказала, что нет. Не показали,

– написала Jerry Heil.

По словам артистки, на репетициях команда Национального отбора на Евровидение-2026 обещала, что сделает раскадровку, однако этого не произошло.

Вы увидите то, что вошло в эфир, и параллельно увидите мою публикацию, чтобы понять, что видели зрители в зале,

– отметила она.

