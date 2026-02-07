Одна з фавориток Нацвідбору-2026 – Jerry Heil вийде на сцену передостанньою. Перед виступом артистка зробила неочікувану заяву про свій номер у телеграм-каналі.

В етері ви не побачите мій номер повноцінним – таким, яким його створили режисери. Першим моїм запитанням після повернення зі сцени в партер було: "Чи показали на екранах прилади?" Ці електроприлади – це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу. Валерія, співрежисерка номера, сказала, що ні. Не показали,

– написала Jerry Heil.

За словами артистки, на репетиціях команда Національного відбору на Євробачення-2026 обіцяла, що зробить розкадрування, проте цього не сталося.

Ви побачите те, що увійшло в етер, і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі,

– зазначила вона.

