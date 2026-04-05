На концерті було багато запрошених гостей: одні сиділи у залі, а інші виступали разом із Jerry Heil на сцені. Редакція 24 Каналу також відвідала шоу і розповість, як воно пройшло.

На початку концерту до глядачів вийшов стендап-комік Василь Байдак, який повідомив, що концерт має благодійну мету. Кошти збирали на потреби Третього армійського корпусу.

Згодом на сцені з'явилась сама Jerry Heil. Вона розпочала шоу з пісні CATHARTICUS (prayer), з якою брала участь у Національному відборі на Євробачення-2026.

Далі прозвучала англомовна пісня Love Me Hard, а пізніше на сцену вийшла перша гостя – румунська співачка Ірина Рімес.

Артистки разом виконали трек HORA. Рімес також підтримала українців зі сцени. Вона звернулась до глядачів у залі українською мовою.

Сподіваюся всім серцем, що мир скоро настане. Той мир, у якому ви зможете знову дихати на повні груди. Слава Україні!,

– сказала зірка.

Другою запрошеною зіркою став репер Міша Правильний, який заспівав разом із Jerry Heil ANIMA MEA.

Вчора відбувся концерт Jerry Heil і знаєте… Я сидів у залі під час прогону і розплакався, бо… Там було щось світле таке. Було світло, яке не дуже притаманно сьогодні шоубізнесу та і нам усім загалом – часи такі. А там воно було, і це було прекрасно і чесно,

– написав Правильний в інстаграмі.

У ліричному блоці концерту також прозвучали композиції "Хвилі", "Розчиняюсь", "Наївна" та інші.

Крім того, Jerry Heil уперше наживо виконала "З якого ти поверху неба?" разом із репером і військовослужбовцем Олександром Ярмаком (YARMAK). Глядачі у залі співали в унісон з артистами й вмикали ліхтарики на телефонах.

Згодом Палац спорту вибухнув оплесками, адже на сцену вийшли MONATIK та Євген Хмара. Вони також прийшли підтримати колегу й виконали спільну композицію "Вимолив".

Jerry Heil, вітаю тебе з першим Палацом музики! Ми з Євгеном Хмарою були раді розділити з тобою пісню "Вимолив" та сцену цього вечора! Ярій та кружи яскраво!,

– звернувся MONATIK до артистки в інстаграмі.

У другій частині концерту Jerry Heil виконала більш драйвові пісні, зокрема "На килимі", "Три полоси", також до артистки приєдналися танцівники з Freedom Ballet.

Особливим моментом вечора стала поява переможців Євробачення-2024 Nemo. Артисти вразили виконанням пісні "Запроси мене у сни", музику до якої написав Володимир Івасюк, а текст Богдан Стельмах. Також швейцарські музиканти та Jerry Heil заспівали трек "Додай гучності".

До речі, на концерті у Палаці спорту Jerry Heil запрем'єрила нову танцювальну пісню.

Ближче до кінця вечора на глядачів чекало ще два дуети. Спершу на сцену вийшов Володимир Дантес, який заспівав з Jerry Heil трек "Губи у губах", а потім – реперка alyona alyona.

Так, у Палаці спорту прозвучала легендарна пісня Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona представляли Україну на Євробаченні у 2024 році. Тоді дівчата посіли третє місце у фіналі.

Наприкінці вечора Jerry Heil заспівала пісню #ОХРАНА_ОТМЄНА, яка й принесла їй популярність. Трек вийшов рівно 7 років тому – 4 квітня 2019. Також прозвучала композиція "Козацькому роду".

Зазначимо, що серед глядачів було чимало відомих людей, зокрема Надя Дорофєєва з чоловіком, ресторатором Михайлом Кацуріним, Джамала, Антон Птушкін, Женя Янович та інші.

Креативним директором шоу "Джерело" став Алан Бадоєв, також відомо, що над концертом працював хореограф Руслан Махов.