На концерте было много приглашенных гостей: одни сидели в зале, а другие выступали вместе с Jerry Heil на сцене. Редакция 24 Канала также посетила шоу и расскажет, как оно прошло.
К теме 10 тысяч человек в унисон: Jerry Heil и YARMAK впервые исполнили вживую "С какого ты этажа неба?"
В начале концерта к зрителям вышел стендап-комик Василий Байдак, который сообщил, что концерт имеет благотворительную цель. Средства собирали на нужды Третьего армейского корпуса.
Впоследствии на сцене появилась сама Jerry Heil. Она начала шоу с песни CATHARTICUS (prayer), с которой участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2026.
Далее прозвучала англоязычная песня Love Me Hard, а позже на сцену вышла первая гостья – румынская певица Ирина Римес.
Артистки вместе исполнили трек HORA. Римес также поддержала украинцев со сцены. Она обратилась к зрителям в зале на украинском языке.
Надеюсь всем сердцем, что мир скоро наступит. Тот мир, в котором вы сможете снова дышать полной грудью. Слава Украине!,
– сказала звезда.
Второй приглашенной звездой стал рэпер Миша Правильный, который спел вместе с Jerry Heil ANIMA MEA.
Вчера состоялся концерт Jerry Heil и знаете... Я сидел в зале во время прогона и расплакался, потому что... Там было что-то светлое такое. Был свет, который не очень присущ сегодня шоу-бизнесу да и нам всем в целом – времена такие. А там он был, и это было прекрасно и честно,
– написал Правильный в инстаграме.
В лирическом блоке концерта также прозвучали композиции "Хвилі", "Розчиняюсь", "Наївна" и другие.
Кроме того, Jerry Heil впервые вживую исполнила "С какого ты этажа неба?" вместе с рэпером и военнослужащим Александром Ярмаком (YARMAK). Зрители в зале пели в унисон с артистами и включали фонарики на телефонах.
Впоследствии Дворец спорта взорвался аплодисментами, ведь на сцену вышли MONATIK и Евгений Хмара. Они также пришли поддержать коллегу и исполнили совместную композицию "Вымолил".
Jerry Heil, поздравляю тебя с первым Дворцом музыки! Мы с Евгением Хмарой были рады разделить с тобой песню "Вымолил" и сцену этого вечера! Кружись и кружи ярко!,
– обратился MONATIK к артистке в инстаграме.
Во второй части концерта Jerry Heil исполнила более драйвовые песни, в частности "На ковре", "Три полосы", также к артистке присоединились танцовщики из Freedom Ballet.
Особым моментом вечера стало появление победителей Евровидения-2024 Nemo. Артисты поразили исполнением песни "Запроси мене у сни", музыку к которой написал Владимир Ивасюк, а текст Богдан Стельмах. Также швейцарские музыканты и Jerry Heil спели трек "Добавь громкости".
Кстати, на концерте во Дворце спорта Jerry Heil запремьерила новую танцевальную песню.
Ближе к концу вечера зрителей ждало еще два дуэта. Сначала на сцену вышел Владимир Дантес, который спел с Jerry Heil трек "Губы в губах", а затем – реперка alyona alyona.
Так, во Дворце спорта прозвучала легендарная песня Teresa & Maria, с которой Jerry Heil и alyona alyona представляли Украину на Евровидении в 2024 году. Тогда девушки заняли третье место в финале.
В конце вечера Jerry Heil спела песню #ОХРАНА_ОТМЕНА, которая и принесла ей популярность. Трек вышел ровно 7 лет назад – 4 апреля 2019. Также прозвучала композиция "Козацькому роду".
Отметим, что среди зрителей было немало известных людей, в частности Надя Дорофеева с мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, Джамала, Антон Птушкин, Женя Янович и другие.
Креативным директором шоу "Джерело" стал Алан Бадоев, также известно, что над концертом работал хореограф Руслан Махов.