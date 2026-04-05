На концерте было много приглашенных гостей: одни сидели в зале, а другие выступали вместе с Jerry Heil на сцене. Редакция 24 Канала также посетила шоу и расскажет, как оно прошло.

В начале концерта к зрителям вышел стендап-комик Василий Байдак, который сообщил, что концерт имеет благотворительную цель. Средства собирали на нужды Третьего армейского корпуса.

Впоследствии на сцене появилась сама Jerry Heil. Она начала шоу с песни CATHARTICUS (prayer), с которой участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2026.

Далее прозвучала англоязычная песня Love Me Hard, а позже на сцену вышла первая гостья – румынская певица Ирина Римес.

Артистки вместе исполнили трек HORA. Римес также поддержала украинцев со сцены. Она обратилась к зрителям в зале на украинском языке.

Надеюсь всем сердцем, что мир скоро наступит. Тот мир, в котором вы сможете снова дышать полной грудью. Слава Украине!,

– сказала звезда.

Второй приглашенной звездой стал рэпер Миша Правильный, который спел вместе с Jerry Heil ANIMA MEA.

Вчера состоялся концерт Jerry Heil и знаете... Я сидел в зале во время прогона и расплакался, потому что... Там было что-то светлое такое. Был свет, который не очень присущ сегодня шоу-бизнесу да и нам всем в целом – времена такие. А там он был, и это было прекрасно и честно,

– написал Правильный в инстаграме.

В лирическом блоке концерта также прозвучали композиции "Хвилі", "Розчиняюсь", "Наївна" и другие.

Кроме того, Jerry Heil впервые вживую исполнила "С какого ты этажа неба?" вместе с рэпером и военнослужащим Александром Ярмаком (YARMAK). Зрители в зале пели в унисон с артистами и включали фонарики на телефонах.

Впоследствии Дворец спорта взорвался аплодисментами, ведь на сцену вышли MONATIK и Евгений Хмара. Они также пришли поддержать коллегу и исполнили совместную композицию "Вымолил".

Jerry Heil, поздравляю тебя с первым Дворцом музыки! Мы с Евгением Хмарой были рады разделить с тобой песню "Вымолил" и сцену этого вечера! Кружись и кружи ярко!,

– обратился MONATIK к артистке в инстаграме.

Во второй части концерта Jerry Heil исполнила более драйвовые песни, в частности "На ковре", "Три полосы", также к артистке присоединились танцовщики из Freedom Ballet.

Особым моментом вечера стало появление победителей Евровидения-2024 Nemo. Артисты поразили исполнением песни "Запроси мене у сни", музыку к которой написал Владимир Ивасюк, а текст Богдан Стельмах. Также швейцарские музыканты и Jerry Heil спели трек "Добавь громкости".

Кстати, на концерте во Дворце спорта Jerry Heil запремьерила новую танцевальную песню.

Ближе к концу вечера зрителей ждало еще два дуэта. Сначала на сцену вышел Владимир Дантес, который спел с Jerry Heil трек "Губы в губах", а затем – реперка alyona alyona.

Так, во Дворце спорта прозвучала легендарная песня Teresa & Maria, с которой Jerry Heil и alyona alyona представляли Украину на Евровидении в 2024 году. Тогда девушки заняли третье место в финале.

В конце вечера Jerry Heil спела песню #ОХРАНА_ОТМЕНА, которая и принесла ей популярность. Трек вышел ровно 7 лет назад – 4 апреля 2019. Также прозвучала композиция "Козацькому роду".

Отметим, что среди зрителей было немало известных людей, в частности Надя Дорофеева с мужем, ресторатором Михаилом Кацуриным, Джамала, Антон Птушкин, Женя Янович и другие.

Креативным директором шоу "Джерело" стал Алан Бадоев, также известно, что над концертом работал хореограф Руслан Махов.