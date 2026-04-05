На концерте было много приглашенных гостей. В частности, Jerry Heil выступила вместе с рэпером и военнослужащим Александром Ярмаком, более известным как YARMAK, сообщает 24 Канал.

Jerry Heil и YARMAK впервые исполнили вживую совместную песню "С какого ты этажа неба?", которая вышла в 2025 году. Весь зал пел в унисон с артистами, также зрители включали фонарики на телефонах.

Это было здорово. Поздравляю тебя, звездочка, с хорошим концертом,

– обратился YARMAK к Jerry Heil в инстаграм-сториз.

Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн

Напомним, что песня "С какого ты этажа неба?" вошла в альбом Jerry Heil "Архетипы". Певица написала трек еще во время учебы в музыкальном колледже Беркли в США.

Эту фразу (С какого ты этажа неба – 24 Канал) как-то невзначай обронил один очень важный для меня человек, который тогда сильно меня вдохновлял,

– признавалась она.

Jerry Heil написала припев и почувствовала, что в композиции не хватает мужского голоса, поэтому прислала его Александру. Рэперу понравилась песня.

Куплеты Саши и мой припев в этой песне – это, пожалуй, одни из самых желанных слов, которые только может услышать женщина. Это песня о зрелой любви, о взаимном уважении, о том, когда двое по-настоящему понимают, что значит быть вместе. Это одна из тех песен в альбоме, которую я могу слушать по кругу десятки раз,

– отмечала Jerry Heil.

