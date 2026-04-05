На концерте было много приглашенных гостей. В частности, Jerry Heil выступила вместе с рэпером и военнослужащим Александром Ярмаком, более известным как YARMAK, сообщает 24 Канал.
Jerry Heil и YARMAK впервые исполнили вживую совместную песню "С какого ты этажа неба?", которая вышла в 2025 году. Весь зал пел в унисон с артистами, также зрители включали фонарики на телефонах.
Это было здорово. Поздравляю тебя, звездочка, с хорошим концертом,
– обратился YARMAK к Jerry Heil в инстаграм-сториз.
Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн
Напомним, что песня "С какого ты этажа неба?" вошла в альбом Jerry Heil "Архетипы". Певица написала трек еще во время учебы в музыкальном колледже Беркли в США.
Эту фразу (С какого ты этажа неба – 24 Канал) как-то невзначай обронил один очень важный для меня человек, который тогда сильно меня вдохновлял,
– признавалась она.
Jerry Heil написала припев и почувствовала, что в композиции не хватает мужского голоса, поэтому прислала его Александру. Рэперу понравилась песня.
Куплеты Саши и мой припев в этой песне – это, пожалуй, одни из самых желанных слов, которые только может услышать женщина. Это песня о зрелой любви, о взаимном уважении, о том, когда двое по-настоящему понимают, что значит быть вместе. Это одна из тех песен в альбоме, которую я могу слушать по кругу десятки раз,
– отмечала Jerry Heil.
Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите клип онлайн
Кто еще из артистов выступил на концерте Jerry Heil?
Отметим, что среди приглашенных гостей на концерте Jerry Heil во Дворце спорта также были Миша Правильный, alyona alyona, MONATIK, Евгений Хмара, Владимир Дантес.
Вместе с Jerry Heil выступили и двое иностранных артистов. Победители Евровидения-2024 Nemo спели с ней песню "Добавь громкости" и композицию Владимира Ивасюка "Запроси мене у сни", а с румынской певицей Ириной Римес Яна исполнила трек HORA.