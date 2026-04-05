На сцене вместе с Jerry Heil выступила одна из самых популярных румынских артисток Ирина Римес. Она также трогательно обратилась к зрителям на украинском языке, пишет 24 Канал.

Jerry Heil и Ирина Римес исполнили совместную песню HORA, в которой сочетаются румынские и украинские мотивы. Это обновленная версия хита румынской певицы Hora fetelor.

Я фанатка Jerry Heil еще с Евровидения и всегда восхищалась ее артистизмом. Когда я выпустила Hora fetelor, то сразу поняла, что хочу создать еще одну версию вместе с ней. Сотрудничество получилось очень естественным и быстрым, а сочетание наших культурных идентичностей придало треку особую, мощную энергию,

– говорила румынская звезда.

Ирина Римес также обратилась к украинцам со сцены. Она поддержала наш народ в борьбе с российской агрессией и пожелала справедливого мира.

Надеюсь всем сердцем, что мир скоро наступит. Тот мир, в котором вы сможете снова дышать полной грудью. Слава Украине!,

– сказала она.

Заметим, что на концерт Jerry Heil приехали и гости из Швейцарии – победители Евровидения-2024 Nemo. Артисты спели вместе композицию Владимира Ивасюка "Запроси мене у сни" и песню "Добавь громкости".

