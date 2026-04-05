На сцені разом із Jerry Heil виступила одна із найпопулярніших румунських артисток Ірина Рімес. Вона також зворушливо звернулась до глядачів українською мовою, пише 24 Канал.

Не пропустіть Nemo вразили виконанням легендарної пісні Івасюка на концерті Jerry Heil: відео до мурах

Jerry Heil та Ірина Рімес виконали спільну пісню HORA, в якій поєднуються румунські та українські мотиви. Це оновлена версія хіта румунської співачки Hora fetelor.

Я фанатка Jerry Heil ще з Євробачення і завжди захоплювалась її артистизмом. Коли я випустила Hora fetelor, то одразу зрозуміла, що хочу створити ще одну версію разом із нею. Співпраця вийшла дуже природною та швидкою, а поєднання наших культурних ідентичностей надало треку особливої, потужної енергії,

– говорила румунська зірка.

Ірина Рімес також звернулась до українців зі сцени. Вона підтримала наш народ у боротьбі з російською агресією та побажала справедливого миру.

Сподіваюся всім серцем, що мир скоро настане. Той мир, у якому ви зможете знову дихати на повні груди. Слава Україні!,

– сказала вона.

Зауважимо, що на концерт Jerry Heil приїхали й гості зі Швейцарії – переможці Євробачення-2024 Nemo. Артисти заспівали разом композицію Володимира Івасюка "Запроси мене у сни" та пісню "Додай гучності".

Хто така Ірина Рімес?