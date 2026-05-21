Можливо, навіть не всі шанувальники боксера знали про його зв'язок з тими чи іншими знаменитостями. Щоб виправити цю ситуацію, 24 Канал у своєму матеріалі детально розповість про кого йдеться.

До теми Живуть не разом: де зараз четверо дітей Олександра Усика і чим вони займаються

Іво Бобул

Влітку 2025 року Катерина та Олександр Усики організували благодійну вечерю для рідних, друзів та зіркових гостей. Мета цього заходу була особлива – підтримати дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Найголовнішою родзинкою вечора став несподіваний дует боксера з Іво Бобулом. Коли артист виконував свій хіт "Розмова з тобою", то Олександр спочатку підтанцьовував, а потім разом із виконавцем заспівав пісню.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Олександр Усик співає разом з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Пізінше для ТСН.ua Іво Бобул розповів як для нього пройшло знайомство з українським чемпіоном.

Я як маленька дитина, трохи переживав, навіть руки тремтіли, коли перший раз побачив Сашка. Ми обійнялися гарно. Я йому подякував за те, що він зробив для нашої держави. Бо це дійсно навіки. Я дуже його поважаю, що він підняв Україну на таку висоту. Не політикою, а саме спортом. Ну і, звісно, мені приємно, що він знає всі мої пісні,

– поділився артист.

Співак також зауважив, що це не Олександр повторював його рухи, а навпаки.

Надя Дорофєєва

Ця артистка, мабуть, посідає у серці спортсмена особливе місце. У березні 2025 року подружжя Усиків святкувало день народження своєї найстаршої доньки Єлизавети. Дівчинці на той момент виповнилось 15 років, а гостей розважали зірки українського шоубізнесу. Однак найбільше фурору зробила Надя Дорофєєва.

Публіці найбільше запам'ятався танець боксера із співачкою, який дуже швидко розлетівся у мережі. Деякі користувачі соціальних мереж зазначили, що український чемпіон так само чудово танцює, як і боксує у ринзі.

Олександр Усик танцює з Надею Дорофєєвою: дивіться відео онлайн

Світлана Лобода

Український чемпіон обожнює тренуватись під пісні цієї співачки, чим неоднарозово ділився у своїх соцмережах. А сама Лобода уже декілька разів була присутня на боях Олександра.

Наприклад, після перемоги у бою-реванші з Ф'юрі, артистка особисто привітала українського чемпіона з перемогою, обійнявши його.

Світлана Лобода та Олександр Усик: дивіться відео онлайн

Олександр Усик тренується під пісню Любоди: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

У травні 2024 року, коли Олександр Усик вперше бився з Тайсоном Ф'юрі у Ер-Ріяді, боксер на пресконференцію вийшов під пісню Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан". У грудні відбувся бій-реванш. Тоді наш спортсмен виходив під живий спів Артема, який спеціально приїхав на запрошення команди.

Але і це ще не все. Перед боєм Усик проводив відкрите тренування, де співак виконав пісню "Ой на горі".

А перед боєм із Ф'юрі українець ще потужно заспівав гімн України.

Артем Пивоваров співає гімн України: дивіться відео онлайн

І якщо ви думаєте, що на цьому співпраця боксера та співака закінчилась, то глибоко помиляється. До прикладу, влітку 2025 року Пивоваров, Усик, і Korolova випустили трек "Fight for life" напередодні бою українського чемпіона з Дюбуа.

Цю пісню створено у межах культурного проєкту Пивоварова "ВІРШІНШІ". Її спеціально випустили напередодні бою Усика з Дюбуа, щоб донести меседж про стійкість та мужність українців, яких уособлює боксер.

У центрі подій три персонажі: Усик як воїн-шукач, Korolova як уособлення натхнення й гармонії та Пивоваров – джерело вищої енергії. Додамо, що ці персонажі можуть стати головними героями майбутньої відеогри.

Pivovarov x Korolova – Fight for Life (feat. Usyk): дивіться відео онлайн

І це ще делеко не весь список зіркових людей, з якими проводить час Олександр Усик. Попри те, що нас спортсмен постійно тренується, не так часто бачить родину, кожен його вихід у світ стає фурором не тільки для його фанів, а й для нових трендів соцмереж.