24 Канал пропонує добірку українських пісень, які можна слухати не тільки у період Різдва, а й під час інших свят. На щастя, наші виконавці створили чимало крутих треків, які мають особливий ритм і глибину, через що хочеться не просто підспівувати, а й танцювати.

Наша редакція бажає усім людям щасливого Різдва й пропонує послухати найкращі українські пісні.

Марина Круть – "Забери мене до себе на Різдво": дивіться відео онлайн

"Піккардійська терція" – "Гляньте, люди": слухайте пісню онлайн

FIЇNKA – "Колєда": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "Україна колядує": дивіться відео онлайн

Андрій Заліско – "Різдвяно-новорічна": слухайте пісню онлайн

Богдан Кучер – "Щасливого Різдва": дивіться відео онлайн

ROXOLANA, MONATIK, Volodymyr Dantes, Пилип Коляденко, KAZKA, Марія Квітка – "Ой, чи є, чи нема": слухайте пісню онлайн

Ірина Федишин – "На Різдво": слухайте пісню онлайн

Роман Скорпіон & YURIANA – "Колядуй, Україно": дивіться відео онлайн

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB. А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!