В подборке 24 Канала предлагаем послушать пять песен Алены, которые могут удивить, что именно она является исполнительницей.

Песни Алены Омаргалиевой

Первым примером можно назвать песню "Твоя", которая на ютубе собрала почти 30 миллионов просмотров. Лирическая премьера состоялась в 2024 году.

Alena Omargalieva – "Твоя": смотрите видео онлайн

А два года назад певица презентовала трек "Пригорни", как оду любви. Некоторые строки Алена посвятила своему любимому мужу Тамерлану.

Alena Omargalieva – "Пригорни": смотрите видео онлайн

Песню "Когда тебя нет" Омаргалиева назвала историей о личном кризисе в собственной истории любви.

Alena Omargalieva – "Когда тебя нет": смотрите видео онлайн

Четыре года назад дуэт TamerlanAlena выпустили трек "Сватая вода". Но впоследствии Омаргалиева перепела его на украинском языке. Такой ход изменил звучание песни, и голос певицы начал отличаться от первой версии.

Alena Omargalieva – "Святая вода": смотрите видео онлайн

Два года назад артистка выпустила еще один хит – "Больше не буду" – гимн независимых девушек. Слова и драйвовая музыка позволяют после первого прослушивания запомнить несколько строк, которые потом целый день крутятся в голове.

Alena Omargalieva – "Больше не буду": смотрите видео онлайн

А знали ли вы, что новая песня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана" попала на 115 место в Top 200 Global чарта Shazam.