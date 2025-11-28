Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ткача. Он опубликовал видео, на котором поет "Не пьяна – влюблена" и аккомпанирует себе на пианино.

На видео видно, что рядом с Юрием Ткачом стоит Alena Omargalieva и актер Олег Загородний. Сначала комик исполнил песню "Не пьяна – влюблена", а потом неожиданно перешел к легендарному треку британского музыканта Элтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. Так, получился довольно интересный мешап.

Реакция сети

"Талантливый человек – талантлив во всем".

"Элтон Ткач – он же Юрий Джон".

"Ну это точно Аполлон, остальные могут расходиться".

"Юра Ткач раскрыл такой талант! Я в шоке!"

"Невероятный переход, мир должен это услышать".

"O, Юра еще и пианист, молодец".

"Очень хорошо спел".

Заметим, что Ткач и Загородний снялись в клипе на песню "Не пьяна – влюблена". Его можно посмотреть на ютуб-канале Alena Omargalieva. Ролик вышел 17 ноября и уже собрал более 2 миллионов просмотров.

Что известно о песне "Не пьяна – влюблена"?