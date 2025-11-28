Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ткача. Он опубликовал видео, на котором поет "Не пьяна – влюблена" и аккомпанирует себе на пианино.
На видео видно, что рядом с Юрием Ткачом стоит Alena Omargalieva и актер Олег Загородний. Сначала комик исполнил песню "Не пьяна – влюблена", а потом неожиданно перешел к легендарному треку британского музыканта Элтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. Так, получился довольно интересный мешап.
Реакция сети
- "Талантливый человек – талантлив во всем".
- "Элтон Ткач – он же Юрий Джон".
- "Ну это точно Аполлон, остальные могут расходиться".
- "Юра Ткач раскрыл такой талант! Я в шоке!"
- "Невероятный переход, мир должен это услышать".
- "O, Юра еще и пианист, молодец".
- "Очень хорошо спел".
Заметим, что Ткач и Загородний снялись в клипе на песню "Не пьяна – влюблена". Его можно посмотреть на ютуб-канале Alena Omargalieva. Ролик вышел 17 ноября и уже собрал более 2 миллионов просмотров.
Что известно о песне "Не пьяна – влюблена"?
Напомним, что песня "Не пьяная – влюблена" стала вирусной еще до премьеры. Alena Omargalieva выпустила трек 14 ноября при участии фольклорного ансамбля "Кралица".
Сейчас "Не пьяна – влюблена" возглавляет украинский чарт Apple Music. Украинской певице удалось обогнать российских исполнителей Icegergert & Zivert с треком "БАНК"
Также хит оказался на 1 месте в топ-50 Spotify и топ-100 YouTube Music в Украине.
Недавно новая песня Alena Omargalieva попала в мировой чарт Shazam.