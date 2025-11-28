Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ткача. Він опублікував відео, на якому співає "Не п'яна – закохана" та акомпанує собі на піаніно.

На відео видно, що поруч з Юрієм Ткачем стоїть Alena Omargalieva та актор Олег Загородній. Спершу комік виконав пісню "Не п'яна – закохана", а потім несподівано перейшов до легендарного треку британського музиканта Елтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. Так, вийшов досить цікавий мешап.

Реакція мережі

"Талановита людина – талановита у всьому".

"Елтон Ткач – він же Юрій Джон".

"Ну це точно Аполлон, інші можуть розходитися".

"Юра Ткач розкрив такий талант! Я в шоці!"

"Неймовірний перехід, світ має це почути".

"O, Юра ще й піаніст, молодець".

"Дуже гарно заспівав".

Зауважимо, що Ткач та Загородній знялись в кліпі на пісню "Не п'яна – закохана". Його можна подивитися на ютуб-каналі Alena Omargalieva. Ролик вийшов 17 листопада і вже зібрав понад 2 мільйони переглядів.

Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?