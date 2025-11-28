Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ткача. Він опублікував відео, на якому співає "Не п'яна – закохана" та акомпанує собі на піаніно.
Не пропустіть Не лише "Не п'яна – закохана": 5 пісень Омаргалієвої, які ви чули, але не знали, що це вона
На відео видно, що поруч з Юрієм Ткачем стоїть Alena Omargalieva та актор Олег Загородній. Спершу комік виконав пісню "Не п'яна – закохана", а потім несподівано перейшов до легендарного треку британського музиканта Елтона Джона Sorry Seems To Be The Hardest Word. Так, вийшов досить цікавий мешап.
Реакція мережі
- "Талановита людина – талановита у всьому".
- "Елтон Ткач – він же Юрій Джон".
- "Ну це точно Аполлон, інші можуть розходитися".
- "Юра Ткач розкрив такий талант! Я в шоці!"
- "Неймовірний перехід, світ має це почути".
- "O, Юра ще й піаніст, молодець".
- "Дуже гарно заспівав".
Зауважимо, що Ткач та Загородній знялись в кліпі на пісню "Не п'яна – закохана". Його можна подивитися на ютуб-каналі Alena Omargalieva. Ролик вийшов 17 листопада і вже зібрав понад 2 мільйони переглядів.
Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?
Нагадаємо, що пісня "Не п'яна – закохана" завірусилася ще до прем'єри. Alena Omargalieva випустила трек 14 листопада за участі фольклорного ансамблю "Кралиця".
Наразі "Не п'яна – закохана" очолює український чарт Apple Music. Українській співачці вдалося обігнати російських виконавців Icegergert & Zivert з треком "БАНК"
Також хіт опинився на 1 місці в топ-50 Spotify і топ-100 YouTube Music в Україні.
Нещодавно нова пісня Alena Omargalieva потрапила у світовий чарт Shazam.