Найперше, що підкорило глядачів, це те, що перші рядки співав хор, від чого "пробіглись мурашки" по шкірі, передає 24 Канал із посиланням на відео в тіктоці.

Може зацікавити Розкрито ім'я першої учасниці Євробачення-2026

У мережі опублікували уривок із концерту виконавиці, де вона заспівала нову пісню ще до офіційного виходу.

Альона Омаргалієва виконала нову пісню на концерті: дивіться відео онлайн

Після того як хор виконав свою партію, артистка з'явилась на сцені та продовжила співати. У коментарях під відео публіка найбільше захоплюється саме виконанням хору, ніж самої Альони. Ба більше, ця пісня має всі шанси перевершити минулий хіт Омаргалієвої – "Мужчина".

"Українці – найталановитіша нація. Кожна пісня – шедевр".

"Можна, щоб усю пісню хор проспівав? Дівчатка і хлопчики з хору просто неймовірно співають!"

"За те без фонограми. Пісня просто ракета, а виступ з хором – дуже круто".

"Оце бомба. Аж мурашки по шкірі".

"Які вона класні пісні пише. Талант".

"Єдина співачка, до якої б хотіла потрапити на концерт".

Та і на цьому ажіотаж щодо треку не зупинився. Нову пісню співачки підтримали блогери та звичайні користувачі, які на своїх сторінках почали знімати відео під фрагмент пісні.

Очевидно, що найближчим часом можна очікувати на повний реліз пісні.

Цікаво, що рівно через рік, 7 листопада 2026 року, Альона Омаргалієва виступатиме у Палаці спорту.

Що відомо про сольну кар'єру Омаргалієвої?