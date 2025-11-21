Трек перебуває на 115 місці в Top 200 Global. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на чарт.
Дивіться також Тікток розривають меми під пісню "Не п'яна – закохана": які відео знімають українці
"Не п'яна – закохана" в Top 200 Global / Скриншот з чарту
Нова пісня Alena Omargalieva також очолює українські музичні чарти, зокрема Apple Music та Spotify.
Слава Богу, у мене є ви. "Не п'яна – закохана" вже розлетілась світом і продовжує активно його підкорювати. Дякую вам за кожне прослуховування і перегляд відеокліпу. Ви – моя сила і моє натхнення. Топ у Shazam по світу – це все завдяки вам. Люблю,
– написала співачка в інстаграмі.
Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?
Нагадаємо, що Alena Omargalieva вперше виконала пісню "Не п'яна – закохана" на своєму концерті у Жовтневому палаці в Києві, який відбувся 5 листопада.
Трек завірусився в мережі ще до прем'єри. Співачка випустила його 14 листопада за участі фольклорного ансамблю "Кралиця".
17 листопада Omargalieva презентувала кліп, головну роль в якому зіграв комік Юрій Ткач. Наразі він зібрав понад 800 тисяч переглядів на ютубі. "Події розгортаються в одному з барів і розповідають грайливу, щиру та душевну історію про те, як любов змінює сприйняття світу. Відео візуалізує стан закоханості, коли все довкола світиться і живе в одному ритмі з тобою", – йдеться в описі до відео.