У добірці від 24 Каналу пропонуємо пригадати, з чого найбільше сміялись українці, та що стало приводом для такого розвитку подій.

Меми, що завірусились восени

Таємничий образ Меланії Трамп

На початку осені перша леді США разом зі своїм чоловіком приїздили до Віндзорського замку на зустріч із королівським подружжям. Публіка звернула увагу на образ Меланії, адже той нагадав стиль популярної української співачки Klavdia Petrivna.

Ба більше, комусь дружина Трампа нагадала Кілліана Мерфі та Майкла Джексона.

Меланію Трамп порівняли з Клавдією Петрівною / Скриншот із соцмереж

Що цікаво, це не вперше, коли Меланію Трамп порівняли з найзагадковішою співачкою України. Це сталось під час інавгурації Дональда Трампа. Після хвилі мемів артистка написала: "Перепрошую, що зникла, були справи". Так вона пожартувала про образ першої леді, який порівнювали з її сценічними костюмами.

"Галіція" Христини Соловій породила тему для мемів

Людям здалось, що у приспіві треку є реклама соку торгової марки "Галіція" через такі рядки:

Ти цілуєш мене, а я плачу

І за нами вже їде поліція

Ти сказав: мої сльози такі на смак

Як березовий сік "Галіція".

Історію з мемами підхопили навіть українські бренди.

Меми на пісню "Галіція" Христини Соловій / Скриншоти з соцмереж

Мотря на "Холостяку", дівчина на лімузині та волохатий капелюх, який розлетівся мережею

Нещодавно на телеканалі "СТБ" стартував новий сезон найромантичнішого шоу країни. Головним холостяком став український актор Тарас Цимбалюк. Цього року перші випуски проєкту стали особливими, адже саме вони стали найбільш мемними за попередні роки.

До прикладу, першою у мережі завірусилась поїздка дівчини верхи на лімузині.

Меми з дівчиною на даху лімузина / Скриншоти з соцмереж

Ще одна учасниця 14 сезону "Холостяка" неабияк вразила Тараса й глядачів своїм неординарним образом. Ірина, яка працює моделлю, прийшла на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі.

Як виглядала учасниця "Холостяка" в капелюшку: дивіться відео онлайн

Меми з моделлю Іриною у рожевому капелюшку / Скриншоти з соцмереж

Після другого випуску мережею розлетівся мем з Цимбалюком і Хижняк, які запам'ятались публіці ролями Карпа і Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Самі актори дуже позитивно відреагували на такий креатив публіки й навіть поділилась мемами у своїх соцмережах.

Тарас Цимбалюк і Антоніна Хижняк / Скриншот з інстаграму актора

Антоніна Хижняк в образі Мотрі / Фото з Threads

"Не п'яна – закохана" – новий трек Альони Омаргалієвої став новим мемом

Користувачі почали знімати смішні відео під приспів з фразами: "Ой, я не п'яна, я просто закохана!" та "Слава Богу, у мене є ти!".

Відео під звук "Ой, я не п'яна, я просто закохана!":

Відео під звук "Слава Богу, у мене є ти!":

MELOVIN наробив галасу через зняття своєї кандидатури з Нацвідбору

Одного дня артист написав, що 19-го листопада отримав дзвінок від Джамали. Музична продюсерка Нацвідбору подзвонила йому, щоб привітати з проходом у лонглист. Та вже наступного дня він ухвалив рішення зняти свою кандидатуру.

Такий пост співака спровокував хвилю жартів та іронічних публікацій у мережі. Безліч зірок почали пародіювати його допис та писати схожі.

MELOVIN спровокував безліч жартів / Скриншоти з Threads

Ось такою багатою була осінь на меми від зірок. Більшість з них не намагались спеціально створити потенційну ситуацію, яка стане мемом, однак деколи історія може повернутись у зовсім іншому напрямку.

