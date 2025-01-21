Українці почали порівнювати першу леді США з Klavdia Petrivna. Все через нестандартний капелюх, який Меланія одягнула на інавгурацію. На хвилі мемів сама українська співачка пожартувала про образ Меланії Трамп. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Klavdia Petrivna.

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Так, на початку кар'єри інкогніто-виконавиця Клавдія Петрівна дуже активно просувала музику, а її загадкова персона викликала різні чутки в шоубізі. Водночас після масштабного концерту Klavdia Petrivna в Палаці спорту, де стало відомо, що під маскою ховається молода артистка Соломію Опришко, та кількох інших виступів. Зокрема, у Львові. Виконавиця стала не так часто з'являтися в мережі, чим дещо занепокоїла шанувальників. Після інавгурації Трампа Klavdia Petrivna написала: "Перепрошую, що зникла, були справи". Так вона пожартувала про образ Меланії Трамп, який порівнювали з її сценічними костюмами.

Що цікаво, в соцмережах з'явилося дуже багато мемів, які порівнюють образи Меланії Трамп і Klavdia Petrivna, та "розсекречують" зникнення української виконавиці. Чи не найбільше їх можна знайти в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.