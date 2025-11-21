Трек находится на 115 месте в Top 200 Global. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чарт.

"Не пьяна – влюблена" в Top 200 Global / Скриншот из чарта

Новая песня Alena Omargalieva также возглавляет украинские музыкальные чарты, в частности Apple Music и Spotify.

Слава Богу, у меня есть вы. "Не пьяна – влюблена" уже разлетелась по миру и продолжает активно его покорять. Спасибо вам за каждое прослушивание и просмотр видеоклипа. Вы – моя сила и мое вдохновение. Топ у Shazam по миру – это все благодаря вам. Люблю,

– написала певица в инстаграме.

Что известно о песне "Не пьяна – влюблена"?