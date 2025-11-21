Трек находится на 115 месте в Top 200 Global. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чарт.
Новая песня Alena Omargalieva также возглавляет украинские музыкальные чарты, в частности Apple Music и Spotify.
Слава Богу, у меня есть вы. "Не пьяна – влюблена" уже разлетелась по миру и продолжает активно его покорять. Спасибо вам за каждое прослушивание и просмотр видеоклипа. Вы – моя сила и мое вдохновение. Топ у Shazam по миру – это все благодаря вам. Люблю,
– написала певица в инстаграме.
Что известно о песне "Не пьяна – влюблена"?
Напомним, что Alena Omargalieva впервые исполнила песню "Не пьяна – влюблена" на своем концерте в Октябрьском дворце в Киеве, который состоялся 5 ноября.
Трек завирусился в сети еще до премьеры. Певица выпустила его 14 ноября при участии фольклорного ансамбля "Кралица".
17 ноября Omargalieva презентовала клип, главную роль в котором сыграл комик Юрий Ткач. Сейчас он собрал более 800 тысяч просмотров на ютубе. "События разворачиваются в одном из баров и рассказывают игривую, искреннюю и душевную историю о том, как любовь меняет восприятие мира. Видео визуализирует состояние влюбленности, когда все вокруг светится и живет в одном ритме с тобой", – говорится в описании к видео.