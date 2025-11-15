Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинский чарт Apple Music. Alena Omargalieva подвинула российских исполнителей Icegergert & Zivert с треком "БАНК" на второе место.

Смотрите также Солистка ансамбля "Кралица" поразила исполнением хита "Не пьяна – влюблена" в метро

На третьем месте в топ-100 Apple Music в Украине новая песня Нади Дорофеевой "Японія", на четвертом – "Смарагдове небо" DREVO, а на пятом – трек "Не ходи" Alena Omargalieva и MamaRika.

Песня "Не пьяная – влюбленная" возглавила топ-100 Apple Music в Украине / Скриншот из чарта

На своей странице в инстаграме Alena Omargalieva сообщила, что песня "Не пьяная – влюбленная" также возглавила YouTube Music Charts Украины. Кроме того, певица появилась на обложке Hot Hits Ukraine в Spotify.

И знаете, что греет больше всего? Не цифры и не рейтинги, а ваше внимание, ваша любовь и то, что вы сознательно выбираете украинскую музыку. Именно благодаря вам в Топ-100 Apple Music больше не стоит на первом месте российский трек. Это наша очень важная победа,

– отметила Alena Omargalieva.

Артистка поблагодарила людей, которые слушают ее новый трек. Alena Omargalieva видит, как он вирусится в сети.

Меня переполняет счастье от того, что украинский фольклор в новом звучании с латиноамериканским попом так сильно завоевал ваши сердца,

– призналась она.

Alena Omargalieva спела "Не пьяная – влюбленная" с ансамблем "Кралица"