Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт Софии.

Читайте также Феномен Алены Омаргалиевой: почему ее песни разрывают тикток

София и еще одна девушка исполнили отрывок из песни "Не пьяная – влюбленная" под гитару в киевском метро. Видео уже собрало почти 2 миллиона просмотров и более 200 тысяч лайков.

Хорошая атмосфера, чтобы исполнить эту песню,

– написала София.

Реакция сети

"Я проходил как раз мимо и стал слушать, у меня аж мурашки по телу пошли".

"Ой! Слава Богу, что в Украине такая крутая и талантливая молодежь. Уже третий день в голове только эта песня на повторе".

"Господи, аж мурашки по коже! Невероятно! Наша молодежь лучшая в мире!"

"Боже, как это красиво".

"Красиво, хотелось бы послушать больше разных песен в вашем исполнении".

"Просто вау. Девушки, вы невероятные. Украинская – это когда поет душа".

Отметим, что песня "Не пьяная – влюбленная" уже вышла. Ее, в частности, можно послушать на официальном ютуб-канале Alena Omargalieva. К записи трека присоединился и ансамбль "Кралица".

Ансамбль "Кралица" спел с Alena Omargalieva