София и еще одна девушка исполнили отрывок из песни "Не пьяная – влюбленная" под гитару в киевском метро. Видео уже собрало почти 2 миллиона просмотров и более 200 тысяч лайков.
Хорошая атмосфера, чтобы исполнить эту песню,
– написала София.
Реакция сети
- "Я проходил как раз мимо и стал слушать, у меня аж мурашки по телу пошли".
- "Ой! Слава Богу, что в Украине такая крутая и талантливая молодежь. Уже третий день в голове только эта песня на повторе".
- "Господи, аж мурашки по коже! Невероятно! Наша молодежь лучшая в мире!"
- "Боже, как это красиво".
- "Красиво, хотелось бы послушать больше разных песен в вашем исполнении".
- "Просто вау. Девушки, вы невероятные. Украинская – это когда поет душа".
Отметим, что песня "Не пьяная – влюбленная" уже вышла. Ее, в частности, можно послушать на официальном ютуб-канале Alena Omargalieva. К записи трека присоединился и ансамбль "Кралица".
Ансамбль "Кралица" спел с Alena Omargalieva
Напомним, что фольклорный ансамбль "Кралица" исполнил "Не пьяна – влюблена" вместе с Alena Omargalieva на концерте певицы, который недавно состоялся в Октябрьском дворце в Киеве.
Ансамбль спел первые строки из песни в народном стиле, чем покорил сеть. Людей, в частности, поразил голос солистки коллектива Софии.
Впоследствии девушка снова спела вирусный трек. Видео она опубликовала на своей странице в инстаграме.