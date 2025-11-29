Кто-то знает его как "отца" украинской поттерианы, другие же – как талантливого музыканта. Но все это – Виктор Морозов, который в этом году отмечает 60-летие своей творческой деятельности.

Начало карьеры Виктора Морозова пришлось на время существования СССР, поэтому творить приходилось в тоталитарных условиях. В частности его отчислили из университета и отправили на "исправительные работы" по подозрению в "буржуазном национализме".

Но несмотря на все, группа "Арника" является одним из самых известных коллективов украинской эстрады, а их песня "Катерино" – сейчас хит в TikTok, особенно в теплое время года, когда "было необычное лето".

В первой части нашего интервью мы говорили с Виктором Морозовым о его переводческой деятельности, о Гарри Поттере, госпоже Роулинг и Пауло Коэльо и не только. Сегодня же говорим о музыке.

Как появилась ВИА "Арника", как Морозов попал в "Смеричку", какими были Назарий Яремчук и Владимир Ивасюк, где сейчас Сестричка Вика и что слушает сам музыкант – читайте в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Первая часть интервью здесь Как появился "Гарри Поттер" на украинском, почему его два года не печатали и при чем здесь церковь: интервью с переводчиком Виктором Морозовым

Генерал-майор писал музыку: как появился TikTok-хит "Катерина"?

С момента начала полномасштабной войны у украинцев увеличился интерес к собственной культуре, истории и идентичности. И часто сейчас у представителей украинской эстрады на концертах можно увидеть все больше молодежи. А вы почувствовали на себе этот рост интереса к вам и к вашему творчеству?

Конечно! И это чувствуется на примере одной песни – "Катерина". Я не так давно узнал, что она очень популярна в TikTok и ее очень много молодежи слушает. На День Независимости в этом году мы с ВИА "Квартирник" спели ее в Шевченковском гаю и она снова разлетелась.

Виктор Морозов и ВИА "Квартирник" – "Катерина": смотрите видео

Вы вспомнили о "Катерине" и я как раз хотел бы спросить, можете ли рассказать, как эта песня появилась?

Музыку для нее написал Алексей Экимян – генерал-майор милиции, начальник московского уголовного розыска. Он очень любил музыку и любил писать песни, но не знал нот. Он просто наигрывал мелодии на фортепиано и кто-то записывал их.



Алексей Экимян / Фото из семейного архива композитора, газета "День"

И где-то в 1975 году он захотел выпустить альбом своих песен, чтобы, как он говорил, их пели "домохозяйки во всем Советском Союзе". И начал думать над тем, как бы это сделать.

Пришло в голову начальнику московского уголовного розыска, этническому армянину, что песни будут популярными, если они будут на украинском языке. Потому что тогда уже были очень популярны песни Владимира Ивасюка – "Водограй", "Червона рута". Они звучали буквально везде.

Экимян сконтактировал с Ивасюком и попросил найти музыкантов, которые были бы еще не очень узнаваемы и гордые, чтобы записать мини-альбом из его песен. Ивасюк посоветовал "Арнику". Слова песен написали Юрий Рыбчинский и Богдан Стельмах, а "Катерину" написала моя первая жена Екатерина.

Записывать альбом мы приехали в Киев. Экимян приехал из Москвы на студию в вышиванке.

С нами тогда был Володя Ивасюк, вносил определенные коррективы. А когда мы записывали "Вишневую сописку", нам не хватало голосов, и с нами спел Ивасюк. Поэтому в той песне можно услышать его голос.

ВИА "Арника" – "Вишневая сопилка": смотрите видео

Ей было всего 14: как Вика Врадий оказалась в "Арнике" и где она сейчас?

Когда кто-то пытается узнать о "Катерине" больше, то удивляется дважды, потому что мужской голос принадлежит "отцу" украинского Гарри Поттера, а женский – Сестричке Вике. Она же была совсем юной, когда попала в "Арнику". Как это случилось?

К тому времени мы уже были безумно популярны во Львове. И раз мы играли в клубе милиции и привели к нам Вику Врадий – попросили послушать, какие она песни пишет. Мы неохотно согласились и она начала играть. Это было очень сильно и мы так подумали и решили пригласить ее петь с нами.

Сколько ей тогда лет было?

Она из 1961, а пришла к нам где-то как раз в 1975. То есть ей было 14.

ВИА "Арника" – "Только раз цветет любовь": смотрите видео

У Вики Врадий потом была сольная карьера и довольно успешная, но потом она исчезла с радаров и сейчас живет в США. Вы поддерживаете с ней связь?

Да, конечно. Где-то лет 7 или 8 назад она приезжала в Украину, мы были во Львове, Киеве, Харькове. И время от времени переписываемся.

Она не планирует еще поездок в Украину?

Пока не знаю, не говорила о таком.

Сестричка Вика – "То мое море": смотрите видео

Заняли первое место со "Смеричкой": с чего начиналась "Арника" и что означает название группы?

Как появился ВИА "Арника"? С чего вы начинали?

При физико-математическом институте у меня была группа "Кловадис". Мы участвовали в конкурсе "Львовская весна" и за "Чорна рилля изорана" нам даже вручили премию за лучшую обработку народной песни. Эту премию нам вручал сам Мирослав Скорик.

После этого Владимир Васильев пригласил нас в аптекоуправление. У них там раньше была группа "Эврика", в которой были сильные музыканты. Васильев попрощался с частью "Эврики" и переманил меня и гитариста из "Кловадиса".

В то время во Львове проходил отборочный тур на "Алло, мы ищем таланты", на который мы не успели попасть. В Черновцах уже был региональный отбор и мы решили попробовать попасть туда. И вот мы ехали в автобусе и думали, что нам надо название. И заместитель председателя аптекоуправления, который ехал с нами, Владимир Зиниха, предложил название "Арника". Это нам пришлось по душе.

Во-первых, "А" – первая буква, значит мы будем первыми в списке. Во-вторых, арника – это горный цветок, который растет в Карпатах. В народе ее называют "крепкостой" для парней, а женщины использовали ее для предотвращения беременности.



Арника горная / Фото Wikipedia

Мы приехали в Черновцы уже с названием, пробились на тот конкурс и даже заняли первое место вместе с ВИА "Смеричка". Поэтому мы вместе потом поехали в Москву на финал, где тоже вместе победили и потом у нас месяц был тур по СССР.

Обыски, аресты и отчисления: как жили художники в тоталитарном режиме?

Вот кто начинает для себя открывать мир украинской культуры, сталкивается с неким диссонансом. И я вижу, как часто это проявляется в соцсетях, когда пишут, что, мол, как же СССР так все ограничивал, если у нас такая классная музыка с того периода. Можете рассказать, как это было – творить музыку в тоталитарной стране?

Когда мы после "Алло, мы ищем таланты" и турне возвращались во Львов, то ожидали, что нас будут встречать с духовым оркестром и цветами, но все было совсем иначе. Это был 1972 год, когда была массовая волна арестов диссидентов. И, кажется, во время обысков у Стефании Шабатуры нашли рукописный альманах "Скрыня", идея которого принадлежала Григорию Чубаю. Это был неполитический литературный альманах, где были поэзии Григория Чубая, Олега Лишеги, рассказы Николая Рябчука и мое стихотворение там было. Соответственно, со всеми, чьи произведения там были, решили провести какие-то мероприятия.

Николай Рябчук завершал обучение во Львовской политехнике. Отчислили. Олега Лишегу тоже. Я так же был в университете, писал дипломную работу и за 3 месяца до защиты меня тоже отчислили.

И вот возвращаемся мы с "Арникой", нас встречают и ведут в управление культуры, где нас начали громить за песню "Чорна рилля изорана", потому что это – бандеровская песня. Говорили, что ее в Мюнхене пели. И это было странно, потому что я музыку написал 3 месяца назад, а ее, оказывается, уже пели в Мюнхене. Нас должны были расформировать.

И спасла нас заведующая аптекоуправления Вера Николаевна Васильева – она бегала по библиотекам и искала сборники народных песен, чтобы доказать, что "Чорна рилля изорана" – это не бандеровская песня. Спасала нас как могла, чтобы мы где-то не загремели.

ВИА "Арника" – "Чорна рилля изорана": смотрите видео

В университете я перевелся на вечернее отделение, после того, как женился и надо было что-то зарабатывать. Я работал в библиотеке Стефаника. Меня оттуда отправили в КГБ и начали расспрашивать... Они знали даже, кто ко мне домой приходит. А я только говорил, что ничего не понимаю, о чем они говорят, придуривался.

Потом меня из библиотеки выгнали, отправили на "перевоспитание", меня взяла Вера Николаевна грузчиком в аптекоуправление. Потом я стал курьером, а позже она меня отправила в бухгалтерию. А я не имел никакого понятия в том, что такое кредит, дебет. Но научился и даже потом гордо говорил, что работал бухгалтером. Таким образом она меня спасла. Я нигде не загремел и меня даже не исключили из комсомола, потому что она постоянно придумывала отговорки. Когда ей звонили и спрашивали, исключили ли уже Морозова, то она говорила, что секретарша в отпуске.

А когда развалился Союз, не было желания, так сказать, закрыть историю с университетом?

А какой смысл? Да и я сейчас, кажется, почетный профессор.

"Он был чрезвычайно отзывчивый": о дружбе с Яремчуком и период ВИА "Смерички"

Вы вспомнили о ВИА "Смеричка", в которой вы впоследствии также играли. Как оно было? Особенно работа с Назарием Яремчуком?

Началось все с того, что впервые с Яремчуком, Зинкевичем и Дутковским я познакомился очень давно. Тогда "Смеричка" записала первые песни Владимира Ивасюка и имели славу, но еще играли в Вижнице.

Моя жена училась в институте прикладного искусства и была у них поездка в Карпаты, я поехал с ними. И как раз заехали в Вижницу. Вдруг слышу, что звучит "Водограй" в доме культуры, то и решил зайти. И там как раз были Яремчук, Зинкевич, Дутковский, у них была репетиция. Так мы познакомились.

А я еще был тогда в футболке с надписью Bus Stop ("Автобусная остановка"), и когда мы встретились на "Алло, мы ищем таланты", то Назарий (Яремчук, – 24 Канал) узнал меня и сказал: "О, это же Bus Stop". С тех пор мы дружили.

Потом я годами работал в филармонии и нам захотелось перемен. К тому времени популярность "Смерички" упала – Дутковского сняли с должности руководителя, Зинкевича выжили, остался только Яремчук и местные музыканты. Поэтому руководство филармонии подумало о том, что надо вернуть Дутковского. Он согласился с условием, что наберет своих музыкантов. Руководство согласилось.

Дутковский начал искать музыкантов. Приехал во Львов и встретился со мной и спрашивал, где бы найти хороших музыкантов. А я говорю: "Зачем тебе искать? У нас есть целый комплект, давай просто перейдем к тебе?" Он согласился и почти весь коллектив львовской филармонии перешел в "Смеричку". Такая уже была львовская "Смеричка".

ВИА "Смеричка" – "Спроси": смотрите видео

Как это было работать с Назарием Яремчуком?

Невероятно хорошо. Меня с ними связывают некоторые очень хорошие воспоминания еще до "Смерички". Когда Назарий был с концертами во Львове, мы всегда встречались, он бывал у меня дома.

Была такая ситуация: пришел он ко мне однажды, а я тогда еще был студентом, нигде не работал и, понятно, что денег у меня не было, но я уже был женат. Он это увидел.

Мы с ним говорили, он показывал свои первые стихи, я подсказывал, кого бы ему читать, чтобы стихи были лучше. Мы посидели, потом он ушел. Я его провел, вернулся, а в моей курточке, что висела при входе, была солидная сумма денег. Яремчук тогда хорошо зарабатывал, а я знал, что мне деньги не с неба упали.

Он был чрезвычайно отзывчивым – увидел мою ситуацию и просто тихонько положил деньги. Уже потом, когда мы вместе работали, я вспомнил это и поблагодарил, а он сделал вид, что не понимает о чем я.



Назарий Яремчук / Архивное фото, "Слух"

Яремчук часто приглашал нас к себе в гости в Вижницу и было видно, как он там оживал, когда мы ехали туда. Когда мы где-то ходили в горы или за грибами – он аж расцветал. На сцене иногда улыбка была искусственной, а вот в горах он был самим собой.

Каким был Владимир Ивасюк и как воспринимали его гибель?

Вы уже упоминали имя Владимира Ивасюка. Как я понимаю, вы познакомились с ним, когда он уже был довольно-таки известным композитором. Какие у вас были отношения?

Я часто бывал у него дома и он играл свои новые песни. Потом постепенно он пытался переходить к, как он говорил, серьезной музыке. Если бы он был живым, он бы действительно писал симфонии и кантаты, потому что этим интересовались. Но в то время он продолжал еще писать песни, которые становились сложнее по форме и содержанию.

А еще он любил юмор и мы этим пользовались. Однажды он пригласил нас, из "Арники", к себе встречать Новый год. И там у него еще были в гостях уважаемые люди, а мы решили прийти в балетных пачках. Стучим в дверь, нам открывают и видят вот это. Все смеялись.



Владимир Ивасюк / Фото lviv1256.com

Когда не стало Ивасюка, не было ощущения, что это может быть началом новой волны репрессий и преследований?

Опасений не было, но были огромные сомнения в той официальной версии. Сомнения были у всех, потому что все понимали, что что-то явно не так. Позже мы с журналисткой Софией Когут пробовали узнать больше о смерти Ивасюка, записывали разговоры с генпрокурором, были на месте, где его нашли.

Тогда мы узнали, что где-то в то же время, когда нашли тело Ивасюка, то в озере неподалеку вдруг утонули парень и девушка. Это тоже такая странная история, потому что впечатление такое, будто они увидели что-то, чего не должны были видеть.

К сожалению, концы в воду были погружены очень глубоко. Но там явно что-то нечисто и много деталей, которые объяснить просто невозможно.

"Интересны те, кто близок по духу": что слушает сейчас Виктор Морозов?

Если говорить о современной украинской музыке – следите за ней? Возможно, кого-то слушаете?

Мне интересны те, что близки по духу. А близки мне те исполнители, которые поют не просто какие-то тексты, а поют поэзию. Потому что мой любимый жанр – это спетая поэзия.

Поэтому, например, одни из моих самых любимых авторов – это "Пирог и Кнут". Они поют хорошую поэзию, хорошая музыка у них и ее приятно слушать.

"Пирог и Кнут" – "Гаї шумлять": смотрите видео

А кого еще, кроме "Пирог и Кнут"? Кто есть у вас в плейлисте?

Честно говоря, слушаю сейчас джаз и симфоническую музыку. Эстраду, поп или рок – только в кои-то веки.

Мне нравится "Мертвый петух". Мисько Барбара, мой очень близкий друг, к сожалению, умер, но там теперь Юрко Рокецкий так же в том же стиле очень хорошо поет.

И еще очень нравятся Vivienne Mort и Жадан со своими "Собаками". Он вообще мой друг.

"Работы очень много": о творческих планах Виктора Морозова

В этом году вы отмечаете творческий юбилей и мы, собственно, говорили о ваших достижениях. Но если говорить о планах на будущее – то какие они у вас есть?

Относительно музыки – увидим. Надо сначала все концерты отыграть. А по литературе – переводить и переводить, потому что очень много заказов и приходится иногда многим отказывать, потому что много. Дай Бог все успеть.



Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Я уже переводил мюзиклы для театра Заньковецкой. Сейчас просят помочь с переводом "Иисус Христос – Суперзвезда", тот, что на Бродвее ставили. А это очень сложная работа.

Джоан Роулинг никак не успокоится, будут небольшие книги – дневники Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Также должен переводить Курта Воннера.

Словом, работы еще очень и очень много.