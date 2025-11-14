Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт Софії.
Софія та ще одна дівчина виконали уривок із пісні "Не п'яна – закохана" під гітару в київському метро. Відео вже зібрало майже 2 мільйони переглядів і понад 200 тисяч вподобайок.
Гарна атмосфера, щоб виконати цю пісню,
– написала Софія.
Реакція мережі
- "Я проходив якраз мимо та став слухати, у мене аж мурахи по тілу пішли".
- "Ой! Слава Богу, що в Україні така крута та талановита молодь. Вже третій день в голові тільки ця пісня на повторі".
- "Господи, аж мурахи по шкірі! Неймовірно! Наша молодь найкраща у світі!"
- "Боже, як це красиво".
- "Гарно, хотілося б послухати більше різних пісень в вашому виконанні".
- "Просто вау. Дівчата, ви неймовірні. Українська – це коли співає душа".
Зазначимо, що пісня "Не п'яна – закохана" вже вийшла. Її, зокрема, можна послухати на офіційному ютуб-каналі Alena Omargalieva. До запису треку долучився й ансамбль "Кралиця".
Ансамбль "Кралиця" заспівав з Alena Omargalieva
Нагадаємо, що фольклорний ансамбль "Кралиця" виконав "Не п'яна – закохана" разом з Alena Omargalieva на концерті співачки, який нещодавно відбувся у Жовтневому палаці в Києві.
Ансамбль заспівав перші рядки з пісні у народному стилі, чим підкорив мережу. Людей, зокрема, вразив голос солістки колективу Софії.
Згодом дівчина знову заспівала вірусний трек. Відео вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.