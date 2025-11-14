Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт Софії.

Читайте також Феномен Альони Омаргалієвої: чому її пісні розривають тікток

Софія та ще одна дівчина виконали уривок із пісні "Не п'яна – закохана" під гітару в київському метро. Відео вже зібрало майже 2 мільйони переглядів і понад 200 тисяч вподобайок.

Гарна атмосфера, щоб виконати цю пісню,

– написала Софія.

Реакція мережі

"Я проходив якраз мимо та став слухати, у мене аж мурахи по тілу пішли".

"Ой! Слава Богу, що в Україні така крута та талановита молодь. Вже третій день в голові тільки ця пісня на повторі".

"Господи, аж мурахи по шкірі! Неймовірно! Наша молодь найкраща у світі!"

"Боже, як це красиво".

"Гарно, хотілося б послухати більше різних пісень в вашому виконанні".

"Просто вау. Дівчата, ви неймовірні. Українська – це коли співає душа".

Зазначимо, що пісня "Не п'яна – закохана" вже вийшла. Її, зокрема, можна послухати на офіційному ютуб-каналі Alena Omargalieva. До запису треку долучився й ансамбль "Кралиця".

Ансамбль "Кралиця" заспівав з Alena Omargalieva