Днями Альона Омаргалієва виступила з концертом і виконала новий трек "Я не п'яна, я просто закохана". Його перші рядки виконував ансамбль, що викликало мурахи у багатьох слухачів, пише 24 Канал.
Цікаво Від ліричних пісень про кохання до потужного хардроку: головні музичні новинки тижня
Пісня ще не встигла вийти на офіційних майданчиках, але вже стала хітом у соціальних мережах. Одна з причин – початок композиції, що прозвучав у народному стилі. Поєднання етнічних мотивів із сучасним стилем підкорило слухачів.
Альона Омаргалієва й ансамбль "Кралиця" – "Я не п'яна, я просто закохана": відео
Що варто знати про ансамбль "Кралиця"?
Ансамбль "Кралиця" існує з 1991 року – його заснували на кафедрі фольклористики у Київському національному університеті культури й мистецтв. Художнім керівником є професор Іван Сінельніков.
Назва ансамблю походить від міфічного образу весни – богині рослинності у давніх слов'ян.
"Кралиця" / Фото з інстаграму ансамблю
"Кралиця" не тільки виступає з концертами, але й досліджує народні звичаї, обряди, пісні. Вони вивчають як музику, так і хореографію.
Цікаво, що в ансамблі щороку випускаються й набираються інші учасники. Свого часу у ньому співали учасниці гурту "ДахаБраха", солістка Go_A Катерина Павленко, Тимофій Музичук та інші відомі вокалісти.
Репертуар ансамблю складається з народних пісень, записаних керівником та студентами.
Майже всі пісні, які ми виконуємо, записані особисто нами. Ми не намагаємось когось переспівувати, за виключенням автентичних виконавців,
– розповідав керівник ансамблю.
"Кралиця" виступає не тільки в Україні, але і Європі. Вони були учасниками та лауреатами багатьох музичних конкурсів.