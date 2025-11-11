Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Charivne.info. Издание опубликовало видео, на котором София поет трек Alena Omargalieva.
Кстати Что известно об ансамбле "Кралица", который спел "Я не пьяна, а просто влюблена"
Фольклорный ансамбль "Кралица" исполнил отрывок из песни "Я не пьяна, я просто влюблена" в народном стиле на концерте Alena Omargalieva в Октябрьском Дворце в Киеве. Слушателей настолько впечатлило исполнение коллектива, что теперь они просят выпустить полную версию.
В сети пение солистки Софии называют "волшебным", "искренним" и "настоящим украинским звучанием". Что интересно, песня "Я не пьяна, я просто влюблена" еще не вышла, но отрывок из нее уже заполонил сеть.
София поет "Я не пьяна, я просто влюблена" / видео из инстаграма девушки
Реакция сети на пение Софии
- "Боже! Это что-то абсолютно прекрасное! Это такая красота, от которой хочется жить и дышать! Второй день слезы из глаз и до муравьев! Сердце переворачивается. В этом пении вся Украина, бесконечно благодарю вас и весь коллектив".
- "Сонь, это невероятно красиво!"
- "Мед для ушей, это божественно".
- "Вы невероятная. Только вперед, успехов обнимаю".
- "Вокалистка в хоре, которая поёт основную партию, – невероятная! Надо сделать ее известной! Alena Omargalieva написала замечательную песню. Добавить бы хор в вашу студийную версию".
- "Девушка из хора имеет золотой голос".
Кстати, в Instagram Stories Alena Omargalieva сообщила, что песня "Я не пьяна, я просто влюблена" выйдет 14 ноября.
Alena Omargalieva – "Я не пьяна, я просто влюблена" / видео из инстаграма певицы
Что известно об ансамбле "Кралица"?
Фольклорный ансамбль "Кралица" основали на кафедре фольклористики в Киевском национальном университете культуры и искусств в 1991 году.
Художественный руководитель коллектива – Иван Синельников. Название ансамбля происходит от мифического образа весны – богини растительности у древних славян.
Коллектив исследует и популяризирует народные обычаи, обряды, песни, хореографию и инструментальную музыку Украины. В репертуар входят народные песни, записанные руководителем и студентами.