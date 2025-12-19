Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Кароль. Режиссером-постановщиком видеоработы и хореографом стал Константин Гордиенко.
Вместе с премьерой "Шиншили" Тина Кароль анонсировала выход нового альбома "Любовь. Слезы. Манифест", куда войдет на только этот трек, но и другие украиноязычные версии ее хитов, в частности "Ноченька", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Помню", "Выше облаков", а также новые песни.
За 20 лет на сцене Тина Кароль исполнила песни, ставшие продолжением ее личной истории. Будучи автором многих композиций, Тина всегда пела о том, что проживала в собственной жизни: о любви, потери, силе, стойкости и вере. Именно поэтому ее песни всегда находили отклик в сердцах миллионов людей. С ее музыкой мы влюблялись, плакали, теряли и снова обретали силы. Для многих она стала собственным саундтреком жизненной истории,
– говорится в описании к клипу "Шиншила".
Тина Кароль – "Шиншилла": смотрите клип онлайн
Альбом "Любовь. Слезы. Манифест" посвящен 20-летию карьеры певицы. Предзаказ открылся сегодня, 19 декабря, а официальный релиз состоится 20 марта 2026 года на всех стриминговых платформах.
Всего в альбом вошло 33 песни, 13 из которых ранее звучали на русском.
Альбом "Любовь. Слезы. Манифест" / Скриншот с Apple Music
Реакция сети
- "Такая атмосфера и крутой вайб, улыбка появляется сама собой. Спасибо за подаренное хорошее настроение, рада, что песня ожила по-новому".
- "Наконец-то можно слушать старые песни на украинском. Спасибо, Тина. Спасибо, команда. Бомба-ракета".
- "Очередная песня, которая мне нравится в украинской версии намного больше".
- "Офигеть, а как органично на украинском звучит то!"
Реакция на "Шиншилу" на украинском / Скриншот с ютуба
Что известно о песне "Шиншила"?
Напомним, что оригинальная версия "Шиншиллы" вышла 28 января 2010 года. Песня вошла в четвертый студийный альбом Тины Кароль "9 жизней", премьера которого состоялась в декабре того же года.
Авторами композиции стали Т. Миронова и К.Веретенников, а клип срежиссировал Сергей Солодкий. Видео снимали в Киеве и только 10 часов, однако работали над ним ночью.
"Дело в том, что было принято решение отказаться от темы меха, но все-таки название песни подразумевает под собой присутствие в кадре шиншилл. Как оказалось, эти зверушки днем спят и проявляют активность только ночью. Поскольку шиншиллы практически весь клип присутствуют в кадре, работа над видео началась поздно вечером и продолжилась до утра", – объяснял режиссер.