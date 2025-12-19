Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Кароль. Режисером-постановником відеороботи та хореографом став Костянтин Гордієнко.

Разом із прем'єрою "Шиншили" Тіна Кароль анонсувала вихід нового альбому "Кохання. Сльози. Маніфест", куди увійде на лише цей трек, але й інші україномовні версії її хітів, зокрема "Ніченька", "Життя продовжується", "Здатись ти завжди встигнеш", "Пам'ятаю", "Вище хмар", а також нові пісні.

За 20 років на сцені Тіна Кароль виконала пісні, що стали продовженням її особистої історії. Будучи авторкою багатьох композицій, Тіна завжди співала про те, що проживала у власному житті: про любов, втрати, силу, стійкість і віру. Саме тому її пісні завжди знаходили відгук у серцях мільйонів людей. З її музикою ми закохувалися, плакали, втрачали й знову знаходили сили. Для багатьох вона стала власним саундтреком життєвої історії,

– йдеться в описі до кліпу "Шиншила".

Тіна Кароль – "Шиншила": дивіться кліп онлайн

Альбом "Кохання. Сльози. Маніфест" присвячений 20-річчю кар'єри співачки. Передзамовлення відкрилось сьогодні, 19 грудня, а офіційний реліз відбудеться 20 березня 2026 року на всіх стрімінгових платформах.

Загалом до альбому увійшло 33 пісні, 13 з яких раніше звучали російською.

Альбом "Кохання. Сльози. Маніфест" / Скриншот з Apple Music

Реакція мережі

"Така атмосфера й крутий вайб, усмішка з’являється сама собою. Дякую за подарований гарний настрій, рада, що пісня ожила по-новому".

"Нарешті можна слухати старі пісні українською. Дякуємо, Тіно. Дякуємо, команда. Бомба-ракета".

"Чергова пісня, яка мені подобається в українській версії набагато більше".

"Офігіти, а як органічно українською звучить то!"

Реакція на "Шиншилу" українською / Скриншот з ютубу

Що відомо про пісню "Шиншила"?