Відео цього моменту поширили на одному з фан-акаунтів Кароль у тіктоці. Воно вже зібрало понад 200 тисяч переглядів.

Лєра Мандзюк вийшла на сцену до Тіни Кароль і спершу жартома запитала, чи вона вчилася десь співати. Також стендап-комікеса сказала, що її улюблена пісня "Ніжно".

Дуже душевна і життєва. Я кожен раз, коли йду на епіляцію, співаю собі. Не раз сиділа в полоні теплоти, розумієш? Плакала,

– додала Мандзюк.

Кароль уперше за 15 років виступила на премії YUNA. Артистка презентувала мегамікс з власних хітів, серед яких "Життя продовжується", "Ніжно", "Вільна". Так, Мандзюк вирішила підколоти її.

Ти 15 років не виступала на YUNA. Чому ти погодилася зараз, коли це супернелогічно? Це не логічно, тому що премія YUNA, а ти вже давно ні (не юна – 24 Канал). Ну, давай будемо чесні,

– сказала стендап-комікеса.

Тіна відреагувала на слова Лєри теж з гумором: "Ваші овації, мала з пробігом. За 35 кілометрів десь було". Після цього жінки обійнялися і Мандзюк пішла зі сцени.

Зазначимо! Частину виступу Тіни Кароль на премії YUNA-2026 портал МУЗВАР опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

