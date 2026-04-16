Вона вперше за 15 років заспівала на премії YUNA. Відео з виступу опублікувало онлайн-медіа МУЗВАР на своїй сторінці в інстаграмі.
Тіна Кароль на сцені палацу "Україна" виступила з мегаміксом власних хітів. Серед них – "Життя продовжується", "Ніжно", "Вільна" та інші.
Що відомо про YUNA?
- Назва YUNA розшифровується як Yearly Ukrainian National Award – щорічна українська національна нагорода.
- Музична премія з'явилася у 2011 році з ініціативи радіоведучого та продюсера Павла Шилька. Він запропонував створити незалежну нагороду, яка відзначала б найкращих українських артистів за оцінкою експертів індустрії. Ідея виникла до 20-річчя незалежності України. До проєкту долучився бізнесмен Мохаммад Захур.
- Офіційно про створення YUNA оголосили 27 жовтня 2011 року, а вже 8 лютого 2012-го відбулася перша церемонія у палаці "Україна" в Києві. Про це йдеться на офіційному сайті премії.
- У 2026 році серед переможців YUNA – DREVO з піснею "Смарагдове небо", Alena Omargalieva як найкраща виконавиця та Jerry Heil з кліпом "Додай гучності". Також відзначили Артема Пивоварова, ADAM & Sasha Norova, Ziferblat, TVORCHI та інших артистів.