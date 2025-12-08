Об этом Тополя заявил в шоу "Критиканты". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Bezodnya Music.

Конечно, иногда это уже переходит в какую-то категорию спорта. Ультразвук, продемонстрировать все октавы. То есть где-то творчество переходит в спорт, но она может себе это позволить,

– сказал Тарас Тополя.

Лидер группы АНТИТИЛА отметил, что ему импонирует Кароль, ведь она поет на украинском, находится в Украине, проявляет патриотическую позицию и помогает военным. Тополя благодарен певице за популяризацию украинского контента. В то же время Тополя признался, что ему "не заходят" песни коллеги.

Видимо, потому что они для меня фальшивые. Не верю. Вот этот образ жертвы, жертвенности, нежности, сладкого эротизма, такое все между капельками мягко, с такой щемящей подачей, а на самом деле она же хищник. В правильном, хорошем понимании. Это умный, хитрый хищник с опытом. Это сильная женщина, которая прячется в своем творчестве. Это тигрица, которая прячется, маскируется под роль жертвы,

– считает он.

Певец добавил, что ждет, когда Кароль покажет настоящую себя в творчестве и "станет Мадонной", ведь многие люди считают ее артисткой №1.

