Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его ютуб-канал. Андре Рие, Анна Рекер и оркестр Иоганна Штрауса, основанный дирижером, исполнили "Щедрик" в нидерландском городе Маастрихт.

Андре Рие признался – всегда думал, что "Щедрик" – это американская рождественская песня.

Но в моем хоре есть девушка из Украины, она подошла ко мне и сказала: "Это украинская рождественская песня. Пожалуйста, Андре, позвольте мне спеть эту песню для моих людей дома, потому что им очень трудно". Я сразу сказал: "Да". Надеюсь, вы все согласны,

– рассказал дирижер.

Зрители встретили Анну Рекер громкими аплодисментами. Певица исполнила "Щедрик" на украинском языке и сорвала овации. Люди в зале плакали во время выступления.

Анна Рекер и оркестр исполнили "Щедрик": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Анна, вы невероятные. Спасибо Андре за возможность это увидеть. У меня тоже аж глаза помокрели. Я военный из Украины, и большая моя мечта после победы – попасть на ваш концерт. А сейчас после этого еще большее желание и вдохновение появилось".

"Спасибо! Наплакалась, не смогла сдержать слез".

"Это очень трогательно, вплоть до слез. Спасибо за прекрасное исполнение! Спасибо, маэстро, за вашу работу! Поздравления из Киева".

"Как красиво! Одно из лучших исполнений нашего "Щедрика"".

Андре Рие также поделился видео в своем тиктоке. Оно уже собрало более 1 миллиона просмотров.

