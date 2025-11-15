Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его ютуб-канал. Андре Рие, Анна Рекер и оркестр Иоганна Штрауса, основанный дирижером, исполнили "Щедрик" в нидерландском городе Маастрихт.
Смотрите также Рок-версия "Щедрика" зазвучала в центре Львова: уличный перформанс, что пробирает до мурашек
Андре Рие признался – всегда думал, что "Щедрик" – это американская рождественская песня.
Но в моем хоре есть девушка из Украины, она подошла ко мне и сказала: "Это украинская рождественская песня. Пожалуйста, Андре, позвольте мне спеть эту песню для моих людей дома, потому что им очень трудно". Я сразу сказал: "Да". Надеюсь, вы все согласны,
– рассказал дирижер.
Зрители встретили Анну Рекер громкими аплодисментами. Певица исполнила "Щедрик" на украинском языке и сорвала овации. Люди в зале плакали во время выступления.
Анна Рекер и оркестр исполнили "Щедрик": смотрите видео онлайн
Реакция сети
- "Анна, вы невероятные. Спасибо Андре за возможность это увидеть. У меня тоже аж глаза помокрели. Я военный из Украины, и большая моя мечта после победы – попасть на ваш концерт. А сейчас после этого еще большее желание и вдохновение появилось".
- "Спасибо! Наплакалась, не смогла сдержать слез".
- "Это очень трогательно, вплоть до слез. Спасибо за прекрасное исполнение! Спасибо, маэстро, за вашу работу! Поздравления из Киева".
- "Как красиво! Одно из лучших исполнений нашего "Щедрика"".
Андре Рие также поделился видео в своем тиктоке. Оно уже собрало более 1 миллиона просмотров.
Что известно об оркестре Иоганна Штрауса?
Андре Рие основал оркестр Иоганна Штрауса в Нидерландах в 1987 году. Коллектив выступал во всей Европе, Северной Америке, Японии и Австралии. Он известен своими нетрадиционными выступлениями.
Оркестр получил ряд наград, в частности международную музыкальную премию World Music Awards.
Вместе с коллективом регулярно выступают приглашенные музыканты и певцы.