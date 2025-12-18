Все средства направят на помощь 2-му корпусу Национальной гвардии Украины "Хартия". Концерт состоится 29 декабря, передает 24 Канал.
В этот вечер мы хотим собраться вместе, чтобы вспомнить, ради чего держимся, и дать старт новому сбору на нужды корпуса "Хартия". Мы готовим для вас новые песни и лучшие композиции коллектива. Рядом с нами будут друзья. Те, кто продолжает развивать украинское искусство даже в самые тяжелые времена,
– говорится в заметке группы в инстаграме.
Коллектив добавил, что ждет встречи с поклонниками 29 декабря. Музыканты хотят, "чтобы этот вечер стал пространством света и покоя среди темноты".
Приходите почувствовать сердцебиение друзей – избранных, нарванных, юных и ожесточенных!,
– подытожили они.
Важно! Купить билеты на концерт группы "Жадан и Собаки" можно по ссылке.
Группа "Жадан и Собаки" приглашают на концерт / Афиша концерта
Кто еще вскоре выступит в Киеве?
19 и 20 декабря в Origin Stage выступит группа "ДК Энергетик". Музыканты презентуют новый альбом.
19 декабря в Atlas состоится концерт Lely45.
20 декабря во Дворце "Украина" выступит Марина Круть в сопровождении Lumos Orchestra. Зрители смогут насладиться праздничной программой "Забери меня к себе на Рождество".
20 декабря в Origin Stage запланирован концерт группы LATEXFAUNA, который пройдет в рамках большого всеукраинского тура коллектива, охватывающего 15 городов.
25 и 26 декабря в киевском Дворце спорта состоится большое рождественское шоу с ROXOLANA. На сцену также выйдут Анна Тринчер, MONATIK, Злата Огневич, группа MOLODI, BRYKULETS и другие.