После потери фронтмена поклонники не знали, продолжит ли Green Grey существование. В новом интервью вокалист Дмитрий Муравицкий, более известный как "Мурик", рассказал, что ждет группу дальше. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Как рассказал Дмитрий, после смерти Андрея Яценко продюсированием Green Grey занимается он вместе с женой "Дизеля". Авторские отчисления и роялти делятся поровну – 50 на 50.

"Мурик" добавил, что они с Евой Яценко решили выпускать новый альбом коллектива. Кроме того, певец частями переводит песни Green Grey. "Мурик" планирует продолжать давать концерты, где он будет выступать с музыкантами и приглашенными гитаристами.

Несправедливо будет если люди больше этого (творчество Green Grey – 24 Канал) не услышат. Посмотрим. Но если брать опыт, то Queen же существует при том, что умер Фредди Меркьюри... Думаю, что во что-то это трансформируется,

– подчеркнул исполнитель

Интервью с Муриком: смотрите видео онлайн

Что известно о Green Grey?