После потери фронтмена поклонники не знали, продолжит ли Green Grey существование. В новом интервью вокалист Дмитрий Муравицкий, более известный как "Мурик", рассказал, что ждет группу дальше. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Как рассказал Дмитрий, после смерти Андрея Яценко продюсированием Green Grey занимается он вместе с женой "Дизеля". Авторские отчисления и роялти делятся поровну – 50 на 50.
"Мурик" добавил, что они с Евой Яценко решили выпускать новый альбом коллектива. Кроме того, певец частями переводит песни Green Grey. "Мурик" планирует продолжать давать концерты, где он будет выступать с музыкантами и приглашенными гитаристами.
Несправедливо будет если люди больше этого (творчество Green Grey – 24 Канал) не услышат. Посмотрим. Но если брать опыт, то Queen же существует при том, что умер Фредди Меркьюри... Думаю, что во что-то это трансформируется,
– подчеркнул исполнитель
Интервью с Муриком: смотрите видео онлайн
Что известно о Green Grey?
- Группа появилась в Киеве в 1993 году. Ее основателем стал музыкант Андрей Яценко, более известный под псевдонимом Дизель, который до этого был вокалистом в киевской группе Monkey's Work.
- Коллектив получил известность благодаря песням "Под дождём", "Мазафака", "Солнце и Луна" и другим. Музыка Green Grey сочетает рок, фанк, трип-хоп и электронные элементы.
- За более чем 30 лет существования состав группы менялся несколько раз. Последний состав: "Дизель", "Мурик", Львовчик и Original Dizzy.