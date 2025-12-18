Усі кошти спрямують на допомогу 2-му корпусу Національної гвардії України "Хартія". Концерт відбудеться 29 грудня, передає 24 Канал.

Не пропустіть "Мурік" уперше розповів, що буде з гуртом Green Grey після смерті "Дизеля"

Цього вечора ми хочемо зібратись разом, аби пригадати, заради чого тримаємось, і дати старт новому збору на потреби корпусу "Хартія". Ми готуємо для вас нові пісні та кращі композиції колективу. Поруч із нами будуть друзі. Ті, хто продовжує розвивати українське мистецтво навіть у найважчі часи,

– йдеться у дописі гурту в інстаграмі.

Колектив додав, що чекає зустрічі з шанувальниками 29 грудня. Музиканти хочуть, "щоб цей вечір став простором світла та спокою посеред темряви".

Приходьте відчути серцебиття друзів – обраних, нарваних, юних і запеклих!,

– підсумували вони.

Важливо! Придбати квитки на концерт гурту "Жадан і Собаки" можна за посиланням.

Гурт "Жадан і Собаки" запрошують на концерт / Афіша концерту

