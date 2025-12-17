За словами модератора, Суспільне готове до обговорення зміни правил Нацвідбору, передає 24 Канал.

Не пропустіть "Завжди всім поперек горла": блогерку-мільйонницю Вербу звинуватили у паплюженні прапора

Як виявилося, 17 грудня команда Олі Полякової отримала лист від команди Суспільного, де зазначено, що організатори Національного відбору нібито готові до обговорення зміни правил Нацвідбору. Водночас це має відбутися вже після проведення Євробачення-2026.

Для мене важливо зафіксувати цей момент. Мова йде не про втручання в поточний відбір і не про перегляд його результатів. Йдеться про якість правил у перспективі та готовність до фахового діалогу після завершення конкурсу,

– зазначив Михайло Ясинський.

Чому хочуть змінити правила Національного відбору на Євробачення?