По словам модератора, Общественное готово к обсуждению изменения правил Нацотбора, передает 24 Канал.

Как оказалось, 17 декабря команда Оли Поляковой получила письмо от команды Общественного, где указано, что организаторы Национального отбора якобы готовы к обсуждению изменения правил Нацотбора. В то же время это должно произойти уже после проведения Евровидения-2026.

Для меня важно зафиксировать этот момент. Речь идет не о вмешательстве в текущий отбор и не о пересмотре его результатов. Речь идет о качестве правил в перспективе и готовности к профессиональному диалогу после завершения конкурса,

– отметил Михаил Ясинский.

Почему хотят изменить правила Національного відбору на Евровидение?