По словам модератора, Общественное готово к обсуждению изменения правил Нацотбора, передает 24 Канал.
Не пропустите "Всегда всем поперек горла": блогера-миллионершу Вербу обвинили в осквернении флага
Как оказалось, 17 декабря команда Оли Поляковой получила письмо от команды Общественного, где указано, что организаторы Национального отбора якобы готовы к обсуждению изменения правил Нацотбора. В то же время это должно произойти уже после проведения Евровидения-2026.
Для меня важно зафиксировать этот момент. Речь идет не о вмешательстве в текущий отбор и не о пересмотре его результатов. Речь идет о качестве правил в перспективе и готовности к профессиональному диалогу после завершения конкурса,
– отметил Михаил Ясинский.
Почему хотят изменить правила Національного відбору на Евровидение?
- Михаил Ясинский считает действующее правило 4.6 дискриминационным. Оно запрещает артистам, выступавших в России или на оккупированных территориях после 2014 года, соревноваться за участие представлять Украину на международной арене.
- Продюсера возмущает то, что указанный запрет применяется без учета индивидуальных обстоятельств, мотивов, контекста и безотносительно к гражданской позиции артиста.
- В то же время команда Михаила Ясинского представила наработанные предложения к альтернативной редакции пункта 4.6 Правил Нацотбора. Они предусматривают сохранение безусловного запрета любого сотрудничества с государством-агрессором после 24 февраля 2022 года, а также индивидуальную оценку деятельности до этой даты с учетом публичной позиции артиста, финансовой прозрачности и права на подачу объяснений.