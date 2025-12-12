Продюсер Оли Поляковой считает необходимым провести публичное обсуждение по изменению правил Нацотбора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ясинского.
Михаил Ясинский призвал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины присоединиться к публичному обсуждению и рассмотреть альтернативную редакцию пункта 4.6.
Указанный запрет применяется автоматически, без учета индивидуальных обстоятельств, мотивов, контекста и безотносительно к гражданской позиции артиста,
– отметил продюсер.
Ясинский считает запрет, который действует на артистов, выступавших в России и на оккупированных территориях после 15 марта 2024 года и в Беларуси после 24 февраля 2022 года, дискриминационным.
В действующей редакции пункта 4.6 создается искусственно сформированная группа "недопустимых" участников, хотя их действия могли были нейтральными и неполитическими. Правилами наказывается не пропаганда, не поддержка агрессии, а сам факт пребывания в определенном географическом пространстве в прошлом,
– говорится в заявлении Ясинского.
Михаил добавил, что правило не учитывает индивидуальные обстоятельства (мотивы участия в выступлении, контекст, время, фактическое поведение артиста и характер мероприятия – благотворительный, культурный, частный и т.д.).
Это создает массовую презумпцию "непринадлежности" без какого-либо индивидуального анализа. Полные запреты без индивидуальной оценки являются непропорциональными и несовместимыми с требованиями демократического общества,
– считает он.
Ясинский предложил новую редакцию пункта 4.6, которая, по словам продюсера, соответствует стандартам EBU (Европейский вещательный союз) и критериям индивидуальной оценки.
Что этому предшествовало?
Напомним, что Оля Полякова, которая ездила в Россию после 2014 года, подавала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Артистка даже написала письмо в Общественное с требованием изменить отдельные правила конкурса, однако не указала, что именно ее не устраивает.
Также Полякова угрожала организатором Нацотбора судом. По ее мнению, отдельные правила конкурса нарушают закон Украины о равенстве граждан.
Общественное ответило на письмо Поляковой. Вещатель отметил, что не может изменить правила, ведь Нацотбор уже стартовал. К тому же в заявлении отметили: "дата начала войны является неизменной, ее невозможно "передвинуть" учитывая личные истории или заслуги".
Михаил Ясинский также обращался к Европейскому вещательному союзу (EBU), чтобы там вмешались в ситуацию с правилами Нацотбора, введенными Общественным.