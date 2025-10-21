Суспільне вещание получило обращение артистки и дало официальный ответ. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на официальный сайт вещателя.

В Суспильном отметили, что Нацотбор на Евровидение-2026 уже начался, поэтому правила не изменить не могут. К тому же Оля Полякова не уточнила, что именно ее не удовлетворяет.

В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Суспільне ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть" учитывая личные истории или заслуги,

– подчеркивает вещатель.

Суспільне вещание добавило, что механизм избрания представителя является разным во всех странах, например, в некоторых нацотбор вообще отсутствует. Зато в Украине все граждане, а не только узкий круг, имеют возможность попробовать свои силы.

"Суспільне вещание несет ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года", – указывают в заявлении.

В Суспильном подытожили, что их обязанность – действовать в интересах общества и защищать доверие к четким правилам отбора.

Добавим, что Оля Полякова пригрозила организаторам Национального отбора судом, если ее все-таки не допустят к участию. Артистка считает, что правила нарушают закон Украины о равенстве граждан, пишет "ГОРДОН".

Что требовала Оля Полякова?