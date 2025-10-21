Суспільне Мовлення отримало звернення артистки та дало офіційну відповідь. Про це пише Show 24 з посиланням на офіційний сайт мовника.

У Суспільному зазначили, що Нацвідбір на Євробачення-2026 вже розпочався, тому правила не змінити не можуть. До того ж Оля Полякова не уточнила, що саме її не задовольняє.

Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги,

– підкреслює мовник.

Суспільне Мовлення додало, що механізм обрання представника є різним у всіх країнах, наприклад, у деяких нацвідбір взагалі відсутній. Натомість в Україні всі громадяни, а не лише вузьке коло, мають можливість спробувати свої сили.

"Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року", – вказують у заяві.

У Суспільному підсумували, що їхній обов'язок – діяти в інтересах суспільства та захищати довіру до чітких правил відбору.

Додамо, що Оля Полякова пригрозила організаторам Національного відбору судом, якщо її все-таки не допустять до участі. Артистка вважає, що правила порушують закон України про рівність громадян, пише "ГОРДОН".

Що вимагала Оля Полякова?